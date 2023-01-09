返鄉爆增 春運首日破3千萬人次

中國春運首日，全國鐵路、公路、水路、民航載客量達3473．6萬人次。圖為7日廣東省深圳北站大批旅客排隊。（歐新社）

2023/01/09 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國七日至二月十五日展開為期四十天的春節運輸（春運），號稱「地表最大人口移動」；由於今年農曆春節是許多家庭在武漢肺炎嚴格控管政策實施三年來的首次團圓，返鄉人數爆增。國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，七日春運首日鐵路、公路、水路、民航載客量三四七三．六萬人次，月增十一．一％，比去年同期成長三十八．九％。

中國交通運輸部副部長徐成光坦承，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。由於當前醫療量能緊繃、求診困難，為避免自外省市返鄉的家人將病毒傳染給小孩，家長紛紛搶購防護面罩。中國網路購物平台「京東新百貨」表示，過去七天兒童防護面罩銷售量比去年同期成長卅五倍，嬰兒防護面罩則增長卅二倍。

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貨車撞上送葬隊伍 19死20傷

與此同時，江西省南昌縣八日凌晨疑似因濃霧釀成重大交通事故，一輛貨車突然撞上送殯隊伍，造成十九死廿傷慘劇。這起重大交通事故在社群網路引發熱議，有網友認為又是武肺疫情衍生的「次生災害」，可能是火葬場需要排隊，親屬只好先在路邊擺祭，不幸還是逃不過劫難。

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