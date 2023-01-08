中國春運開啓民眾憂慮疫情 首日估旅客逾3473萬人次

中國近期正處於武漢肺炎疫情高峰，昨日起又迎來為期40天的春運，預估春運首日全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客3473.1萬人次，創下自2021年春運以來最高值。（美聯社）

2023/01/08 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期正處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高峰，昨日起又迎來為期40天的春運，預估春運首日全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客3473.1萬人次，創下自2021年春運以來最高值。

綜合媒體報導，中國交通運輸部上週五表示，2023年春運將從1月7日至2月15日，為期40天，預計今年（2023）將有約20.9億人次外出，比2022年的水平增長99.5%。不過隨著疫情鬆綁，中國對春運期間的旅行也不再需要核酸檢測和健康碼，同時取消進行體溫監測。

請繼續往下閱讀...

雖然官方宣布鬆綁，但民眾對於是否可以返鄉仍存有疑慮，由於近期染疫人數劇增，不少網友擔心返鄉會讓病毒擴散，或是將疫情傳播給家鄉的老人，也有人憂慮在農村或鄉鎮的醫療條件比較差，有可能進一步引發更大規模的感染潮，並造成更多人死亡。

儘管如此，由於時隔3年終於解封，預估春運首日全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客3473.1萬人次，其中，鐵路預計發送旅客627.1萬人次，公路預計發送旅客2700萬人次，水路預計發送旅客45萬人次，民航預計發送旅客101萬人次。

中媒報導指出，首日人次雖不及2020年同期水平，但創下自2021年春運以來最高值。與疫情前春運首日數據相比，已恢復到2019年同期超5成。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國近期正處於武漢肺炎疫情高峰，昨日起又迎來為期40天的春運，預估春運首日全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客3473.1萬人次，創下自2021年春運以來最高值。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法