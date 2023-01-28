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    家中發現機密文件 美前副總統彭斯坦承疏失願負全責

    美國前副總統彭斯家中發現機密文件後，今天首度公開回應坦承疏失，也願「負起全責」。（美聯社）

    美國前副總統彭斯家中發現機密文件後，今天首度公開回應坦承疏失，也願「負起全責」。（美聯社）

    2023/01/28 15:33

    〔中央社〕美國前副總統彭斯位於印第安納州的家中發現機密文件後，他今天首度公開回應此事。彭斯坦承疏失，也願「負起全責」。儘管他稱不知道家中有這些文件，但認為不知情絕非藉口。

    美聯社報導，彭斯（Mike Pence）今天在佛羅里達國際大學（Florida International University）就經濟發表談話並宣傳他的新書「願上帝助我」（So Help Me God）時說：「我必須表明，那些機密文件不該出現在我的私人住處。」

    美國政壇最近發生「密件門」事件，現任及前任高階官員家中陸續發現機密文件，彭斯團隊本週稍早對外公布彭斯家中發現機密文件，成為這一連串事件中的最新案例。

    美國司法部（Department of Justice）已對前總統川普（Donald Trump）位於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）內的私人寓所，和現任總統拜登（Joe Biden）德拉瓦州宅邸及先前在華府的辦公室展開調查。

    早在彭斯家中發現機密文件之前5個月，當時他曾向美聯社記者表示，他在卸任副總統時並未帶走機密紀錄。當他被問到是否留有任何此類資料時說：「沒有，據我所知沒有。」

    彭斯說，由於拜登團隊最近披露，在拜登以前的辦公室和位於德拉瓦州宅邸發現機密文件，他「為求謹慎」才決定答應對自家住處進行搜索。

    彭斯也指出，他已經指示律師和國家檔案局（National Archives）、司法部和國會合作，全力配合所有調查。

    他表示，國家安全取決於妥善處理機密文件，但他希望人民能看到他迅速採取行動來糾正錯誤，「我們的行動凌駕於政治之上，並將國家利益放在第一位」。

    談到參選總統的可能性，彭斯說，他一直在思考美國面臨的挑戰。他指出，許多成就都已被拜登政府「揚棄」，移民與經濟方面的問題尤其嚴重。

    他說：「我們還在認真考慮下一步…我將繼續走訪國內各地，繼續傾聽與反思。」）

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