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    美國文件門擴大！前副總統彭斯家中有機密文件 FBI緊急取回

    美國前副總統彭斯（見圖）位於印第安納州的家中也發現少量政府機密文件。（法新社）

    美國前副總統彭斯（見圖）位於印第安納州的家中也發現少量政府機密文件。（法新社）

    2023/01/25 11:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「文件門」持續延燒，繼總統拜登與前總統川普之後，川普任內的前副總統彭斯（Mike Pence）位於印第安納州的家中也發現少量政府機密文件，對此彭斯委任律師表示，聯邦調查局（FBI）已收回這些文件，當局已展開調查文件如何出現在彭斯住所。

    《路透》取得彭斯委任律師雅各布（Greg Jacob）致函國家檔案管理局信件得知，彭斯16日於印第安納州卡梅爾（Carmel）家中發現少量機密文件，雅各布18日通知國家檔案和記錄管理局，指出一些文件是在川普任期最後幾天，從白宮無意被裝箱運送至彭斯家中。

    雅各布表示，彭斯在發現相關文件後，立刻將文件保存保險箱中，聯邦調查局（FBI）隔（19）日晚間上前取回相關機密要件，目前美國司法部、FBI已著手審查文件，同時調查機密文件如何出現彭斯住家。

    綜合外媒報導，據消息人士稱，彭斯得知川普、拜登先後在住所發現機密文件後，重新翻找住所才發現這些機密文件。另外雅各布補充，這些機密文件被封箱沒有安置於安全區域，但貼上膠帶後沒有被打開過。

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