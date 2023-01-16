訪客記錄成關鍵？共和黨質疑拜登卻忘了川普

美國調查局人員將車輛停在總統拜登家的車道上。（路透）

2023/01/16 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）機密文件案越演越烈，週日（15日）眾議院監督委員會主席，要求拜登提供其位於德拉瓦州（State of Delaware）首府威明頓私宅的訪客記錄。

《路透》報導，眾議院監督委員會主席、共和黨眾議員科默（James Comer）在當地時間週日（15日）受訪提到：「如果無法取得拜登住所的訪客紀錄，美國人民永遠不會知道誰接觸了這些機密文件。」

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共和黨試圖將拜登的案件，與前總統川普（Donald Trump）早前發生的案件相提並論，川普於2021年卸任後，同樣因涉嫌洩漏機密文件面臨聯邦刑事調查。然而面對記者提問，眾議員科默卻表示不會要求川普提供其私人俱樂部「海湖莊園」的訪客日誌。拜登、川普被預期在2024年總統大選中將再次交手，如今兩人不約而同爆出機密文件案，提前引爆雙方選戰攻防。

眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam Bennett Schiff）則表示，國會應該尋求美國情報機構評估，分析川普或拜登持有的文件是否危及國家安全，希夫說：「我認為在未能掌握全部事實的情況下，不應排除任何的可能性。」

上週拜登的律師團隊表示，在其德拉瓦州的住宅中，發現拜登擔任歐巴馬副手期間的機密文件；週六（14日）拜登的律師對外表示，又發現了另五頁機密文件。《哥倫比亞廣播公司》報導，執法部門的匿名人士指出，賓州的拜登智庫中心發現約10份機密文件中，包含一些標有「絕密」字樣、屬最高保密級別的文件，白宮對該報導未發表任何評論。

眾議院監督委員會主席、共和黨眾議員科默（見圖）要求拜登提供其私宅的訪客記錄。（美聯社）

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