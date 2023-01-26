軍情動態》超壯觀！美派百架軍機飛抵以色列聯合演習

美國與以色列23日正式開啟代號「杜松橡樹」（Juniper Oak）的聯合演習，兩國共出動142架各式軍機，進行海空協同作戰、戰鬥搜索與救援、電子戰等演練。（圖擷取自美軍中央司令部推特）

2023/01/26 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國與以色列23日開啟代號「杜松橡樹」（Juniper Oak）的聯合演習，兩國共出動142架各式軍機，演練內容包含聯合指揮、海空協同作戰、戰鬥搜索與救援、電子戰與敵方防空壓制等項目。

軍聞媒體《空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）23日報導，美國和以色列於23日開始了為期一週的「杜松橡樹」大規模聯合軍演，負責美國中東和中亞地區軍事行動的美國中央司令部（USCENTCOM）表示，這次演習皆在強調美國對中東的承諾。

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「杜松橡樹」軍演將動用18萬磅實彈和出動6400名美軍士兵，演練地點在以色列和東地中海進行。軍演內容包含聯合指揮與控制、海空聯合作戰、戰鬥搜索與救援、電子戰、敵方防空壓制、空中攔截與打擊協調等，

美以兩國共出動超過142架軍機，其中包含B52戰略轟炸機、F35隱形戰機與電子戰機等，也出動布希號航艦（CVN-77）為首的航艦打擊群、特種作戰部隊與高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）等美軍重要武力。

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在「杜松橡樹」（Juniper Oak）聯合演習中，美軍與以色列陸軍的AH-64阿帕契戰鬥直升機組成編隊。（圖擷取自美軍中央司令部推特）

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