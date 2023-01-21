單人纏鬥7架米格-15擊落4架 美傳奇飛行員獲頒海軍十字勳章

現年97歲的美國海軍退役飛行員威廉斯（Royce Williams），曾於韓戰期間擊落4架米格-15，20日獲頒海軍十字勳章。（圖擷自CAPT Royce Williams臉書）

2023/01/21 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕現年97歲的美國海軍退役飛行員威廉斯（Royce Williams），曾於1952年11月18日韓戰期間駕駛F9F黑豹戰鬥機，和7架蘇聯米格-15纏鬥並於30分鐘左右擊落4架敵機，此後這段傳奇戰績被保密多年，直到本月20日威廉斯終於在加州獲頒美軍第2高、海軍最高榮譽的海軍十字勳章。

據《CNN》報導，威廉斯回憶，當年他從朝鮮半島外海的奧里斯卡尼號航空母艦起飛，和3架美軍戰機在鴨綠江空域附近進行巡邏任務，其中2架中途飛回航艦，因此只剩下威廉斯和另1架軍機。

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孰料，威廉斯突然發現由7架蘇聯米格-15所組成的編隊正朝航艦飛去，指揮官隨即下令他在中間阻擋，就在威廉斯遵照命令時，有4架米格-15飛向他並開火，威廉斯迅速反擊後擊落1架，但他的僚機也跟著墜落。

威廉斯透露，航艦指揮官當即命令他不要和蘇聯軍機交火，但他已經陷入交戰當中了，甚至另外3架米格-15也朝他飛來。威廉斯深知米格-15是當時全球最好的戰機，比美軍的速度更快，爬升和俯衝性能也更好，而自己的F9F更適合空對地作戰。

在這樣不利的情況下，威廉斯以單架戰機對抗剩下的6架米格-15，那時他身體自動地按照訓練時的方式操控飛機，藉由不斷轉彎避開被米格-15瞄準的危機，蘇聯軍機雖然也是如此，但在過程中犯了一些錯誤，接連又有3架遭到威廉斯擊毀。

美軍資料顯示，威廉斯將F9F配備的760發20公釐機砲子彈全數打完，同時威廉斯的機身也遭到擊中，導致方向舵和機翼操縱裝置失效，只有尾翼升降舵還可以使用，這使得他的F9F只能上下移動。

在剩餘米格-15的追擊下，威廉斯透露他就像搭雲霄飛車一樣，一下飛高一下飛低躲避子彈，幸好威廉斯當時的方向是朝著美軍航艦前進，在艦載機起飛後終於嚇跑了米格-15。

不過，威廉斯的危機並沒有解除，有艘美軍驅逐艦以為飛來的是米格-15，竟朝著威廉斯開火，還好指揮官立即發現錯誤下令停火。

接下來更麻煩的是威廉斯要如何將殘破的飛機降落在航艦上，在F9F無法操控方向之下，艦長最終下了一個罕見的決定，那就是由航艦改變方向與空中的F9F對齊。

威廉斯回憶，他的F9F重重地落在航空母艦上，靠著第3條同時也是最後1條阻攔索才避免落海，甲板船員計算出威廉斯座機上有263個洞，隨後軍機因受損太過嚴重直接推入海中。

威廉斯創下傳奇功績後，接連和多名海軍上將、國防部長和艾森豪總統的談話，此後他被下令不得洩露與蘇聯軍機交戰一事，這段空戰也被列為機密，避免發生美蘇衝突進而造成第三次世界大戰。

1953年，威廉斯被授予銀星勳章，但僅提及他擊落了3架「敵方」飛機，到了1990年代俄羅斯方面公開資料後，外界才知道其實有4架。隨後於2002年，美國也解密了相關紀錄，威廉斯第一時間將自己的戰績告訴妻子。

美國海軍部長戴托羅（Carlos Del Toro），於去年12月表示威廉斯的銀星勳章應該升級為海軍十字勳章，在背後推動此事的加州眾議員伊薩（Darrell Issa）指出，威廉斯本人就是無與倫比的「捍衛戰士（Top Gun）」，是永遠的美國英雄，他的故事值得流傳千古。

威廉斯和彈痕累累的座機F9F合影。（圖擷自美國海軍Navy Memorial網站）

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