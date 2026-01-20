為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    想像成「巨人」?男童爬上迷你建築 小人國無奈喊：都是匠人心血

    2026/01/20 20:07 即時新聞／綜合報導
    有家長放任孩子爬上小人國的迷你建築，引發網友討論。（擷取自「小人國主題樂園」臉書）

    小人國主題樂園近期推出名字有指定字，就能免費入園的活動，吸引上萬親子客前往，不過卻有家長放任孩子爬上園區的迷你建築。對此，小人國回應，園區內的每一座迷你建築與模型，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成，呼籲「一起守護這份得來不易的小小世界」。

    小人國在Threads發文表示，園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成，「它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品」。

    小人國提醒，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。「我們理解孩子在迷你世界中，容易把自己想像成『巨人』，那份投入與想像力其實很可愛，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜」。

    小人國呼籲，這些模型，就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。「也請大家多一分體貼、多一分公德心，一起守護這份得來不易的小小世界，讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「到底要多垃圾的家長才會放任自己小孩跑進去」、「園區不開罰，這種事情就會越來越多」、「大家不是厭童，而是厭惡那些只會生不會教的恐龍家長」、「小孩沒錯，錯的是父母」。

