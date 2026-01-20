阿蘇火山載2台人直升機墜毀前航跡圖曝光！目擊者曾聽到不安巨響

阿蘇火山今天有一架載有2名台灣旅客的觀光直升機發生空難。圖為阿蘇火山資料照。（記者王錦義攝）

日本熊本縣阿蘇火山今天有一架載有2名台灣旅客的觀光直升機發生空難，目前機上包括日籍飛行員在內3人生死不明，但傳出已在阿蘇火山口發現直升機殘骸。從全球即時航班追蹤網站「Flightrader24」可以看到失事直升機最後的航跡圖；另有目擊者指出，事故發生當下，有聽到一聲令人不安的巨響。

綜合日媒報導，熊本縣阿蘇廣域消防本部指出，當地時間今日上午11點（台灣時間20日上午10點）左右，從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛的1架觀光直升機失去聯繫，超過預定返航時間仍未返回，機上有64歲日籍飛行員、41歲台籍男性乘客和36歲台籍女性乘客。據悉，11點前後直升機內一支智慧型手機疑因受到強烈衝擊啟動自動通報系統，警消因此察覺異常，立刻和應國土交通省指示出動的自衛隊展開搜救。

請繼續往下閱讀...

據日本國土交通省資料，失事直升機「羅賓遜R44」（Robinson R44）是一架4人座單引擎直升機，由總部位於岡山市的「匠航空」公司營運，原訂飛行路線為巡覽草千里（環繞阿蘇火山的草原）和阿蘇火山口，全程僅需約10分鐘，不料卻發生憾事。目前機上3人生死未卜，不過在當地時間下午4點多（台灣時間20日下午3點多），警消已在阿蘇中岳第一火山口東北側的斜坡發現疑似機體殘骸，肉眼辨識機身編號確認為失事直升機，不過現時難以順利靠近墜毀地點。

事發當下在阿蘇火山口附近執勤的一位66歲男性警衛向日媒透露，11點過後確實有聽到一聲『砰』的巨響，因為平時就有觀光直升機會飛往火山口方向，所以當下他聽到巨響後內心就湧起不安，擔心發生他不願意看到的事故。

另外，Flightrader24也曝光航跡圖，紀錄顯示羅賓遜R44上午10點52分（台灣時間20日上午9點52分）起飛，10點54分（台灣時間20日上午9點54分）位於火山口西北方約5公里處，高度約莫1000公尺，時速150公里，之後直升機持續移動，10點58分（台灣時間20日上午9點58分）左右在第一火山口附近從雷達上消失。

粉專「GeoLab空間資訊實驗室」轉發Flightrader24的航跡圖分析指出，「Flightradar24 是利用 ADS-B / 雷達 / 多來源資料，即時記錄飛行器的位置、速度與高度。從回放可看到該架直升機在阿蘇火山口周邊低速盤旋、多次繞行，屬於典型火山觀光飛行路線。」

Flightrader24可以看到失事直升機最後的航跡圖。（圖翻攝自FlightRadar24）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法