俄羅斯還沒出動最強T-14戰車 英國防部：車況太差

俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車，英國國防部今（25）日對此表示，是T-14車況太差導致俄軍不願使用。（法新社）

2023/01/25 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續，隨著烏克蘭將收到來自歐美各國軍援的主戰車，其陸軍裝甲力量可望大幅提升。而俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車（T14 Armata），英國國防部今（25）日對此表示，是T-14車況太差導致俄軍不願使用。

英國國防部官方推特今日更新俄烏戰況，表示俄羅斯不斷試圖將少量T-14部署至烏克蘭，然而部署至烏克蘭的俄軍卻不願接受T-14，因車輛狀況實在太糟糕。英國國防部也提到，在過去3年，曾有俄羅斯官員公開表示T-14的發動機和熱成像系統存在問題。

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不過英國國防部補充，2021年俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）就曾表示，2022年計畫生產的T-14只是「試驗」批次，因此，任何已部署的T-14都不太可能達到可操作的標準。

關於T-14的實際數量至今仍是未知，俄羅斯陸軍最初計畫在2015年至2020年間採購 2300輛T-14，但軍聞媒體《Defence Blog》2021年曾報導，在測試過程中發現T-14的火控系統存在缺陷，因此可能須至2024年才能將交付給俄軍。

但俄羅斯國防部裝甲部門負責人舍斯塔科夫少將（Alexander Shestakov）曾表示，T-14的國家測試已在最後階段，2022年就能完成。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 January 2023



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YiIweSI6hI — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） January 25, 2023

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