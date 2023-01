俄羅斯還沒出動最強T-14戰車 英國防部：車況太差

2023/01/25 23:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭持續,隨著烏克蘭將收到來自歐美各國軍援的主戰車,其陸軍裝甲力量可望大幅提升。而俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車(T14 Armata),英國國防部今(25)日對此表示,是T-14車況太差導致俄軍不願使用。

英國國防部官方推特今日更新俄烏戰況,表示俄羅斯不斷試圖將少量T-14部署至烏克蘭,然而部署至烏克蘭的俄軍卻不願接受T-14,因車輛狀況實在太糟糕。英國國防部也提到,在過去3年,曾有俄羅斯官員公開表示T-14的發動機和熱成像系統存在問題。

請繼續往下閱讀...

不過英國國防部補充,2021年俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)就曾表示,2022年計畫生產的T-14只是「試驗」批次,因此,任何已部署的T-14都不太可能達到可操作的標準。

關於T-14的實際數量至今仍是未知,俄羅斯陸軍最初計畫在2015年至2020年間採購 2300輛T-14,但軍聞媒體《Defence Blog》2021年曾報導,在測試過程中發現T-14的火控系統存在缺陷,因此可能須至2024年才能將交付給俄軍。

但俄羅斯國防部裝甲部門負責人舍斯塔科夫少將(Alexander Shestakov)曾表示,T-14的國家測試已在最後階段,2022年就能完成。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/c8as8hYBrr



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YiIweSI6hI