為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯還沒出動最強T-14戰車 英國防部：車況太差

    俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車，英國國防部今（25）日對此表示，是T-14車況太差導致俄軍不願使用。（法新社）

    俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車，英國國防部今（25）日對此表示，是T-14車況太差導致俄軍不願使用。（法新社）

    2023/01/25 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續，隨著烏克蘭將收到來自歐美各國軍援的主戰車，其陸軍裝甲力量可望大幅提升。而俄羅斯至今仍未出動其最新的T-14主戰車（T14 Armata），英國國防部今（25）日對此表示，是T-14車況太差導致俄軍不願使用。

    英國國防部官方推特今日更新俄烏戰況，表示俄羅斯不斷試圖將少量T-14部署至烏克蘭，然而部署至烏克蘭的俄軍卻不願接受T-14，因車輛狀況實在太糟糕。英國國防部也提到，在過去3年，曾有俄羅斯官員公開表示T-14的發動機和熱成像系統存在問題。

    不過英國國防部補充，2021年俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）就曾表示，2022年計畫生產的T-14只是「試驗」批次，因此，任何已部署的T-14都不太可能達到可操作的標準。

    關於T-14的實際數量至今仍是未知，俄羅斯陸軍最初計畫在2015年至2020年間採購 2300輛T-14，但軍聞媒體《Defence Blog》2021年曾報導，在測試過程中發現T-14的火控系統存在缺陷，因此可能須至2024年才能將交付給俄軍。

    但俄羅斯國防部裝甲部門負責人舍斯塔科夫少將（Alexander Shestakov）曾表示，T-14的國家測試已在最後階段，2022年就能完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這些國家都要給！ 至少159輛西方製主戰車將交付烏克蘭
    2023/01/25 21:49

    這些國家都要給！ 至少159輛西方製主戰車將交付烏克蘭
    挑軟柿子？德國送戰車 俄要烏「付代價」
    2023/01/25 19:33

    挑軟柿子？德國送戰車 俄要烏「付代價」

    把握假期最後倒數 追劇看電影攏D+
    美擬援烏戰車 克宮嗆：浪費錢、照樣燒掉
    2023/01/25 18:57

    美擬援烏戰車 克宮嗆：浪費錢、照樣燒掉
    英軍援烏「海王」直升機首曝光 執行戰鬥救援行動
    2023/01/25 18:43

    英軍援烏「海王」直升機首曝光 執行戰鬥救援行動

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    澤倫斯基45歲生日 夫人曬甜蜜合照祝他「有更多微笑的理由」
    2023/01/25 17:42

    澤倫斯基45歲生日 夫人曬甜蜜合照祝他「有更多微笑的理由」
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播