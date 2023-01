英軍援烏「海王」直升機首曝光 執行戰鬥救援行動

2023/01/25 18:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,去年英國軍援3架英軍退役的「海王」(Sea King)直升機給烏克蘭,近日烏克蘭國防部部長就披露,海王直升機已交付烏克蘭海軍,並執行模擬戰鬥救援行動。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)22日在推特上發出一部影片,稱來自英國的海王直升機已經交給烏克蘭海軍操作,並感謝英國國防部長華萊士(Ben Wallace),將與英國繼續增加合作,共同保護整個歐洲的海洋和陸地。

從影片中可見,這架海王直升機有著代表烏克蘭的黃藍色塗裝與烏克蘭海軍航空兵的標誌,而影片則展示一場模擬的戰鬥搜索和救援行動,海王直升機懸停在半空,並用機上的絞盤放下搜救人員,救出遭擊落的飛行員後快速撤離。

烏軍獲得的海王直升機應為「HAR3」搜救版,烏軍可能將其用於戰鬥救援行動(Combat search and rescue),執行高危險的戰場傷患後送,代表烏軍可能獲得與美國空軍傘降救援隊員(PJ)相當的作戰能力與訓練課程。

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L