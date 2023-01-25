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    烏克蘭再收大禮 美將宣布提供約30輛「M1艾布蘭」主戰車

    隨著歐洲多國宣布將軍援烏克蘭各型主戰車，美國也將宣布提供約30輛的「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）主戰車與救濟車輛，且最快本週就會宣布交付相關事宜。（路透）

    隨著歐洲多國宣布將軍援烏克蘭各型主戰車，美國也將宣布提供約30輛的「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）主戰車與救濟車輛，且最快本週就會宣布交付相關事宜。（路透）

    2023/01/25 16:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，隨著歐洲多國宣布將軍援烏克蘭各型主戰車，美國也將宣布提供約30輛的「M1艾布蘭」（M1 Abrams MBT）主戰車與救濟車輛，且最快本週就會宣布交付相關事宜。

    根據美國國家廣播公司《CNN》政客《Politico》24日報導，兩名美國官員表示，拜登政府最快將在本週宣布提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車與少量救濟車輛，但實際交付的時間仍不清楚，通常士兵需要數個月的時間訓練才能熟練操作戰車。

    其中一位官員表示，隨著M1艾布蘭一同提供的救濟車輛為履帶式，將用於協助修理戰場上的戰車或將戰車從戰場上移走，在安全的地點進行維修和保養。應為美國陸軍裝備的M88裝甲救濟車（M88 Recovery Vehicle）。

    美軍官員之前曾公開表示，「M1艾布蘭」使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪引擎，烏克蘭現階段較難以建立其後勤體系，在俄烏戰爭已經持續將近一年這個時刻，這個選項其實並不理想。

    但白宮和國務院官員對於提供「M1艾布蘭」持更開放的態度，希望能突破德國提供「豹-2」的外交僵局，避免「挺烏聯盟」對援烏問題上加深彼此裂痕，並加速提供更多西方戰車給烏克蘭。

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