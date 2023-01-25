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    烏克蘭空軍新戰機不遠了 發言人：飛行員已在美受訓

    烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）24日表示，目前已有烏克蘭空軍人員在美國進行飛行訓練，並且也確定將提供烏克蘭的戰機機種。圖為烏克蘭空軍Mig-29戰機。（路透）

    烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）24日表示，目前已有烏克蘭空軍人員在美國進行飛行訓練，並且也確定將提供烏克蘭的戰機機種。圖為烏克蘭空軍Mig-29戰機。（路透）

    2023/01/25 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，隨著歐美各國軍援升級，烏克蘭希望獲得的戰機也將到來。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）24日表示，目前已有烏克蘭空軍人員在美國進行飛行訓練，也已確定將提供烏克蘭的戰機機種。

    烏克蘭國防部旗下的媒體《ArmyInform》24日報導，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，目前已有烏克蘭空軍的飛行員和工程師在美國進行戰機操作與維修等相關訓練，同時可能提供給烏克蘭的戰機類型也已經確定。

    伊格納特也提到，之後基礎設施部門也將參與接收戰機的計畫，以便讓烏克蘭各個空軍基地的設施能適配新戰機，盡一切努力讓烏克蘭早日實現獲得新戰機的夢想。

    雖然伊格納特未提到將提供給烏克蘭的戰機是何款，但他去年接受軍聞媒體《空軍雜誌》（Air & Space Forces Magazine）採訪時曾表示，若烏克蘭空軍能獲得2個由12架F-16戰機組成的中隊，就能扭轉局面，更有力地對抗俄羅斯空軍。

    而20日荷蘭宣布將援助烏克蘭裝備愛國者防空系統，荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）同時表示，荷蘭不派除未來直接援助烏克蘭F-16戰機。

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