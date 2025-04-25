台大護理師淪「捕鼠大隊」卓榮泰：責成衛福部盤點非本職工作

行政院長卓榮泰答詢說，責成衛生福利部一個月內盤點全國醫療院所是否普遍存在護理師從事非本職工作情形，檢討相關制度與資源配置。（記者田裕華攝）

2025/04/25 17:33

〔記者林欣漢／台北報導〕台大醫院企業工會昨天（24日）揭露，護理師除了要照顧病患、安撫家屬，竟還得額外「捕鼠」維護環境衛生，嚴重背離專業職責，國民黨立委陳菁徽今天在施政總質詢關切此事，行政院長卓榮泰說，將責成衛生福利部於一個月內盤點全國醫療院所是否普遍存在護理師從事非本職工作的情形，並檢討相關制度與資源配置，以回應第一線醫護人員的實際需求。

陳菁徽指出，當前急診醫護人力荒愈發嚴峻。根據統計，近4個月內已有超過1300位護理師離職，今年3月更創下自109年以來的新高紀錄，單月即有548人離職。

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陳菁徽也關切少子化問題，行政院原本有所謂的人口政策會報專責負責，但2018年停止辦理，改由衛福部所屬的社家署內，僅由任務編組的「社會福利推動委員會」來接手，但看到數年來，許多次開會內容多與少子女化的解決無關，擔憂中央政府輕視了加劇的人口危機。

陳菁徽也提出佐證，2024年龍年出生13萬4856人，還比2023年兔年13萬5571人少，再回頭對比2022年虎年13萬8986人來看，甚至虎年都還是3年以來勝過龍年的出生人口高峰。到了2025年的出生數1月僅9000人、2月剛好約1萬人，3月又只有9000人，國發會人口推估系統進一步估2025年將有12萬9897人，勢必將不保。

卓榮泰證實，中央政府有所謂的2025年13萬新生兒保衛戰。陳菁徽呼籲，推估系統要精準，至於保衛13萬新生兒出生的過程中，透過了哪些行政管理、考核過程，也應該積極對外公開。陳菁徽再舉例，像住宅法有生育，且不限於2胎的資格，這就應該優先列入申請社宅的優先資格，不該在修法時被拒於門外。

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