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    首頁　>　社會

    法極限運動網紅攻85大樓尖頂 高市警將追人開罰

    法國極限運動者攀爬到高雄85大樓頂端，警方將循線追人開罰。（記者許麗娟攝）

    法國極限運動者攀爬到高雄85大樓頂端，警方將循線追人開罰。（記者許麗娟攝）

    2025/04/25 17:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕法國極限運動網紅Tom今（25日）在IG貼出攻頂高雄85大樓的照片，只見他戴著面罩、裸著上身，雙腳站在85大樓尖頂，由上往下俯拍，看起來相當驚險，對此，高雄市警方將調閱影像追人，恐依刑法「以他法致生往來之危險者」及「無故侵入他人建築物」法辦。

    從該名極限運動網紅的IG貼圖可見，他疑似與另一名男子攀登上高雄85大樓頂端的避雷針，從高空自拍雙腳站在尖頂的畫面，並在貼文標註「Tuntex Sky Tower at 378m（東帝士大樓378公尺）」、「kaohsiung_city（高雄市）」等字，但沒有註明拍攝時間。

    轄區苓雅分局成功路指出，經檢視貼文，當事人攀登85大樓樓頂尖端拍照的行為，涉嫌違反刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；或同法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者」，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

    警方已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，分局將釐清當事人身分後通知到案說明。並呼籲，民眾從事挑戰運動務必遵守相關法律，切勿罔顧自身及他人安全而觸法遭送辦。

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