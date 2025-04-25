王鴻薇硬闖管制區為難基層警影片曝光 網友全氣炸：好大官威

國民黨主席朱立倫（中）及立委王鴻薇（圖左）等人聲援黃呂錦茹。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 17:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉罷免連署造假案無保請回被撤銷，今上午北院重開羈押庭。國民黨主席朱立倫、立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃等人到場聲援，不料王鴻薇竟強衝管制區，強行警員要求放她進去，儘管警員不斷道歉表示沒有辦法，甚至最後彎腰鞠躬，王鴻薇仍繼續刁難該警員，還喊「你們實在太離譜」、「你們真的很過分」。影片曝光後，引發大量網友不滿。

影片中只見王鴻薇想硬衝管制區，遭警員阻止後，她不斷跳針問「剛剛這麼多人過去」、「為什麼我不能過去？」警員則是態度十分良好地不斷道歉，並解釋剛剛是媒體過去，媒體有採訪權，但王鴻薇仍不放過，還批評該警員「你們實在太離譜」、「你們真的很過分！」

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最後王鴻薇終於放棄進入管制區，警員還鞠躬向她道歉，但王鴻薇仍不滿批評：「剛才你們的執法不當，因為剛才有這麼多人過去！」

影片曝光後，引發大量網友不滿，紛紛在社群平台相關貼文下方留言：「好大的官威」、「真的很爛」、「立法的人帶頭違法，爛透了」、「警察辛苦了」、「一群知法犯法的人，如何能在立法院立出正確法案呢」、「台灣就是因為你們這些人才會搞得烏煙瘴氣」、「不要再出來作秀了」。

政治工作者周軒也在臉書轉發相關片段表示：「王鴻薇為什麼要欺負基層員警？基層員警還要跟妳道歉？國民黨的立法委員真的夠了喔！」

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