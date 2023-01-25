擺脫俄國天然氣 義大利總理訪阿爾及利亞簽能源協議

義大利總理梅洛尼（圖左）與阿爾及利亞總統塔布納（圖右）。（歐新社）

2023/01/25 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動侵烏戰爭後，國際能源價格大幅調漲，為降低對俄羅斯依賴，歐洲各國開始尋求不同供應來源，其中義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日造訪非洲天然氣大國阿爾及利亞，與阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）會面並簽署能源協議，希冀擺脫對俄羅斯能源依賴。

綜合外媒報導，梅洛尼23日結束為期2天訪問阿國行程，與總統塔布納進行多項國事討論，共簽署5項雙邊協議，包含工業合作、航空航太、海軍以及能源供應。至於外界最為關心的能源協議，阿爾及利亞承諾將提供義大利更多天然氣、氫氣和再生能源。她指出：「這將有助確保義大利未來的能源供應，我國將藉此計畫成為歐洲能源樞紐中心。」

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梅洛尼造訪之際適逢羅馬和阿國於2003年簽署《友好睦鄰條約》20週年，梅洛尼大讚，「阿爾及利亞是羅馬在北非最穩定、最具戰略意義和最長期的合作夥伴」、「雙方是相互幫助，而非掠奪性合作」。

與此同時，陪同梅洛尼一同前往阿國的義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）執行長戴斯卡濟（Claudio Descalzi）宣布，預計2024至2025年，俄羅斯天然氣供應量將歸零。

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