痛擊「俄」霸」！ 紐時：美國砲彈產量將翻6倍

美國對烏克蘭的軍事援助轉向長期作戰考量，將把火炮產量提高6倍。圖為美軍今年4月在德拉瓦州多佛空軍基地，裝載援烏的155毫米砲彈。（美聯社）

2023/01/25 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕上週傳出，美國國防部正把存放在以色列、用於應對中東衝突的30萬發155釐米口徑砲彈運往烏克蘭，以解烏方「燃眉之急」。《紐約時報》24日報導，美國將把砲彈產量提高6倍，協助基輔抵抗俄軍侵略，並表明無論戰爭持續多久，美國都將挺烏克蘭到底！

報導援引美國陸軍司令部的一份報告稱，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國軍工廠每月生產1萬4400枚砲彈。五角大廈計畫在2年內將產量提高到每月9萬枚，把常規彈藥產量推至韓戰以來的最高水平，而美軍已投資數十億美元來彌補烏克蘭戰爭和為未來的衝突建立儲備。

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報導提到，雖然五角大廈專注於使用少量更昂貴的精確導引武器進行戰爭，但烏克蘭主要依靠榴彈砲發射常規火砲。而俄羅斯對烏克蘭的侵略，雙方每月花費數萬砲彈，讓美軍意識到目前的彈藥生產能力不夠。

美國運往烏克蘭的彈藥不僅包括155釐米榴彈，還有「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射的精準導引火箭彈、數千枚防空和反裝甲飛彈以及1億多發輕武器彈藥。

《紐時》指出，美軍擴大火砲生產的決定，是迄今為止最明顯的跡象，表明無論這場戰爭持續多久，美國都將持續支援烏克蘭作戰。

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