這些國家都要給！ 至少159輛西方製主戰車將交付烏克蘭

2023/01/25 21:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,今(25)日德國終於批准提供「豹-2」主戰車給烏克蘭,也將發放轉讓許可給想將「豹-2」提供給烏克蘭的國家。美國也於24日宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車。若所有曾表態軍援戰車的國家都成功交付,烏克蘭至少可得到159輛西方製主戰車。

過去數個月以來,烏克蘭一直希望歐洲各國提供德製「豹-2」,但做為「豹-2」生產國,德國有權否決他國將德製武器轉交第三國。如今隨著德國宣布發放轉讓許可,受其態度影響的國家未來勢必將確定提供「豹-2」。

至今已有2個國家確定提供烏克蘭「豹-2」主戰車、4個國家等待確定,2個國家仍在討論中。確定的國家包含:波蘭的14輛「豹-2A4」;德國的14輛聯邦國防軍庫存「豹-2A6」。

等待確定的國家包含:葡萄牙的4輛「豹-2A6」;西班牙的20至53輛「豹-2A4」;芬蘭的8輛「豹-2A4」;瑞典的14輛「豹-2A4」與「豹-2A6」。

正在討論中的國家包含:荷蘭的18輛「豹-2A6」;丹麥的6輛「豹-2A5」與「豹-2A7」。

除了「豹-2」,美國也於24日宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車,英國則確定提供14輛「挑戰者-2」主戰車,使烏克蘭陸軍裝甲力量大幅增長。

先前德國曾表示,對「豹-2」援烏的態度遲疑不是忌憚莫斯科,而是擔心美國M1艾布蘭主戰車(M1 Abrams MBT)趁機搶攻歐洲軍火市場,削弱德國在歐洲的影響力,甚至對其經濟產生負面影響。

