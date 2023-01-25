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    這些國家都要給！ 至少159輛西方製主戰車將交付烏克蘭

    今日德國批准提供「豹-2」主戰車給烏克蘭，美國也宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車。若所有曾表態軍援戰車的國家都成功交付，烏克蘭至少可得到159輛西方製主戰車。圖為德國聯邦國防軍「豹-2」。（法新社）

    今日德國批准提供「豹-2」主戰車給烏克蘭，美國也宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車。若所有曾表態軍援戰車的國家都成功交付，烏克蘭至少可得到159輛西方製主戰車。圖為德國聯邦國防軍「豹-2」。（法新社）

    2023/01/25 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，今（25）日德國終於批准提供「豹-2」主戰車給烏克蘭，也將發放轉讓許可給想將「豹-2」提供給烏克蘭的國家。美國也於24日宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車。若所有曾表態軍援戰車的國家都成功交付，烏克蘭至少可得到159輛西方製主戰車。

    過去數個月以來，烏克蘭一直希望歐洲各國提供德製「豹-2」，但做為「豹-2」生產國，德國有權否決他國將德製武器轉交第三國。如今隨著德國宣布發放轉讓許可，受其態度影響的國家未來勢必將確定提供「豹-2」。

    至今已有2個國家確定提供烏克蘭「豹-2」主戰車、4個國家等待確定，2個國家仍在討論中。確定的國家包含：波蘭的14輛「豹-2A4」；德國的14輛聯邦國防軍庫存「豹-2A6」。

    等待確定的國家包含：葡萄牙的4輛「豹-2A6」；西班牙的20至53輛「豹-2A4」；芬蘭的8輛「豹-2A4」；瑞典的14輛「豹-2A4」與「豹-2A6」。

    正在討論中的國家包含：荷蘭的18輛「豹-2A6」；丹麥的6輛「豹-2A5」與「豹-2A7」。

    除了「豹-2」，美國也於24日宣布將提供約30輛的「M1艾布蘭」主戰車，英國則確定提供14輛「挑戰者-2」主戰車，使烏克蘭陸軍裝甲力量大幅增長。

    先前德國曾表示，對「豹-2」援烏的態度遲疑不是忌憚莫斯科，而是擔心美國M1艾布蘭主戰車（M1 Abrams MBT）趁機搶攻歐洲軍火市場，削弱德國在歐洲的影響力，甚至對其經濟產生負面影響。

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