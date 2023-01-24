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    中國1月購買大量法國大麥 貿易商：中澳矛盾讓法國漁翁得利

    中國這個月預訂5至6艘大型貨船來運送法國大麥。法國作為北京當局允許進口的少數歐洲大麥原產地，其在中國跟澳洲貿易矛盾期間，因大麥而獲益。圖為法國努瓦河畔阿伊。（彭博）

    中國這個月預訂5至6艘大型貨船來運送法國大麥。法國作為北京當局允許進口的少數歐洲大麥原產地，其在中國跟澳洲貿易矛盾期間，因大麥而獲益。圖為法國努瓦河畔阿伊。（彭博）

    2023/01/24 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來，中國成為法國大麥的主要出口市場，而中國這個月預訂5至6艘大型「大麥運輸船」來運送法國大麥。法國作為北京當局允許進口的少數歐洲大麥原產地，其在中國跟澳洲貿易矛盾期間，因為大麥得以獲益。

    綜合媒體報導，歐洲貿易商表示，最新一次的交易發生在過去3週，2022年所收穫作物將在2023年上半年發貨，主要是在1月至3月或4月之間。

    貿易商提到，基本上大部分大麥在去年11月下旬已售出，而法國大麥也如同原計畫，在1月份透過5至6艘大型「大麥運輸船」運至中國，每艘約6萬噸。

    此外貿易商透露，接下來預估不會立即出現進一步的銷售，一來在這個月交易後，法國大麥價格將大幅上漲，再加上中國農曆新年假期也開始了。

    據報導，隨著中國與澳洲在外交局勢上，從先的緊繃關係逐漸恢復雙邊對話，有專家預測，澳洲大麥將重返中國主要市場，不過現階段從法國大麥售往中國的數據來看，短期內市場不會如專家所預測進行。

    報導也指出，有貿易商認為，由於阿根廷受乾旱所苦，及俄烏衝突，導致中國傳統上大麥供應鏈斷掉，因此中國才會轉而提高向法國購買的大麥量。

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