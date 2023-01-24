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    白紙革命延燒 無國界記者組織籲中國釋放還被關押2記者

    無國界記者組織近日發表報告，指控北京當局監禁4名中國記者，並要求當局釋放還在關押的2人。（彭博）

    無國界記者組織近日發表報告，指控北京當局監禁4名中國記者，並要求當局釋放還在關押的2人。（彭博）

    2023/01/24 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國各地去年底爆發抗議政府「清零」防疫的「白紙革命」，當初許多參加抗議活動的人士遭逮捕，有甚者到現在仍下落不明，無國界記者組織（RSF）近日發表報告，指控北京當局還監禁4名中國記者，要求當局釋放還在關押的其中2人。

    RSF指出，去年11月27日，北京亮馬橋爆發民眾示威，抗議政府「清零」政策，結果在事件發生數週後，獨立記者李思琪以及《人物》雜誌記者王雪等2名記者以「尋釁滋事」、「聚眾擾亂社會秩序」等罪名遭逮捕，到現在仍遭到關押。

    此外RSF提到，在12月下旬也有2名記者以同樣罪名遭逮捕拘禁，分別是《新京報》記者楊柳跟獨立記者秦梓奕，唯一不同的是，這2人已在1月下旬獲得保釋。

    RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）說，「政府僅因記者出現在抗議現場就將他們逮捕拘禁，令人心寒」。艾瑋昂也呼籲北京釋放李、王2名記者，還有在監獄中關押的記者等捍衛新聞自由的人士，並撤銷對他們的指控。

    據報導，自2012年中國國家領導習近平執政以來，發起無數針對記者的「迫害」，執行網路審查和監控程度更甚以往。

    新疆烏魯木齊去年11月24日一棟住宅爆發火災，住戶因遭反鎖在家中無法逃出而死傷慘重，爾後中國許多城市皆出現「白紙革命」抗議不合理政策。許多參與示威的人遭警察人身攻擊，甚至遭到逮捕，至今下落不明。

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