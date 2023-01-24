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    加州除夕槍擊案後 舊金山再傳華裔男開槍至少7死

    67歲的華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯）在舊金山的半月灣兩家農場開槍後被警方制伏在地。（路透社）

    67歲的華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯）在舊金山的半月灣兩家農場開槍後被警方制伏在地。（路透社）

    2023/01/24 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國農曆春節不平靜，初夕（21日）越南裔男子在曾有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園開槍釀11死、9傷，初二（23日）再傳67歲的華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯）在舊金山的半月灣兩家農場開槍，至少造成7人死亡，舊金山警方稍早逮捕趙春麗時還一度對峙。

    綜合外媒報導，兩大槍擊案都發生在加州，事發僅隔兩天，洛杉磯警方約在當地時間23日下午2點30分左右接獲報案，趙春麗先在工作幾十年的蘑菇農場，對著同事開槍，接著到另一家農場再度開槍，事發當時因正值放學時間還有兒童在場，該槍擊案釀成至少7死，有4名則是趙春麗同事。

    洛杉磯警方在當地時間23日下午4點40分左右逮捕嫌疑人趙春麗，雙方曾一度在停車場對峙，3名警察持槍朝趙春麗靠近，接著瞬間將他制伏在地，警方隨後在他車內找到犯案槍枝，犯案動機目前仍在調查中。《每日郵報》報導，趙春麗疑似與同事起衝突因此憤而開槍。

    兩大槍擊案震驚加州，半月灣槍擊案事發地聖馬特奧縣（San Mateo County ）主管戴夫（Supervisor Dave Pin）則說，槍枝暴力不幸接踵而來，甚至還沒有為蒙特利公園罹難者哀，槍枝暴力必須暫停。

    加州州長加文（Gavin Newsom）在推特寫到，當他正在醫院慰問因槍擊案傷者時，突然被拉去聽取半月灣槍擊案簡報，悲劇接踵而至。

    白宮新聞秘書卡琳（Karine Jean-Pierre）透露，總統拜登也已聽取了有關情況的簡報，並已要求聯邦執法官員向當地執法部門提供任何必要的協助。

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