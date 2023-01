加州除夕槍擊案後 舊金山再傳華裔男開槍至少7死

2023/01/24 11:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國農曆春節不平靜,初夕(21日)越南裔男子在曾有「小台北」之稱的美國洛杉磯縣加州蒙特利公園開槍釀11死、9傷,初二(23日)再傳67歲的華裔男子趙春麗(Zhao Chunli,音譯)在舊金山的半月灣兩家農場開槍,至少造成7人死亡,舊金山警方稍早逮捕趙春麗時還一度對峙。

綜合外媒報導,兩大槍擊案都發生在加州,事發僅隔兩天,洛杉磯警方約在當地時間23日下午2點30分左右接獲報案,趙春麗先在工作幾十年的蘑菇農場,對著同事開槍,接著到另一家農場再度開槍,事發當時因正值放學時間還有兒童在場,該槍擊案釀成至少7死,有4名則是趙春麗同事。

洛杉磯警方在當地時間23日下午4點40分左右逮捕嫌疑人趙春麗,雙方曾一度在停車場對峙,3名警察持槍朝趙春麗靠近,接著瞬間將他制伏在地,警方隨後在他車內找到犯案槍枝,犯案動機目前仍在調查中。《每日郵報》報導,趙春麗疑似與同事起衝突因此憤而開槍。

兩大槍擊案震驚加州,半月灣槍擊案事發地聖馬特奧縣(San Mateo County )主管戴夫(Supervisor Dave Pin)則說,槍枝暴力不幸接踵而來,甚至還沒有為蒙特利公園罹難者哀,槍枝暴力必須暫停。

加州州長加文(Gavin Newsom)在推特寫到,當他正在醫院慰問因槍擊案傷者時,突然被拉去聽取半月灣槍擊案簡報,悲劇接踵而至。

白宮新聞秘書卡琳(Karine Jean-Pierre)透露,總統拜登也已聽取了有關情況的簡報,並已要求聯邦執法官員向當地執法部門提供任何必要的協助。

A little close for my comfort. #halfmoonbay #activeshooter pic.twitter.com/R4bo2PJawB