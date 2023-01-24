加州除夕槍擊案未擴大 多虧第2家舞廳老闆

美國加州洛杉磯郡華人聚集地蒙特瑞公園市廿一日晚間發生重大槍擊案，十人不幸在春節期間喪命，據信為凶嫌的七十二歲男子陳有瑾在遭警方追緝時自戕身亡。（美聯社）

2023/01/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾經有「小台北」之稱的美國加州蒙特利公園市，農曆春節初夕當晚的舞廳槍擊血案兇嫌已自戕身亡，犯案動機持續成謎。據悉該槍手犯案後，又前往另一家舞廳企圖再開殺戒，結果被該舞廳老闆制伏與奪槍，據信此等英勇之舉，成功避免槍擊慘劇擴大。

兇手自戕亡 犯案動機成謎

這是本月全美第五起槍擊案，也是繼去年五月德州小學廿一死槍擊案後死傷最慘重的槍擊案。七十二歲的越南裔男子陳有瑾（Huu Can Tran，譯音）廿一日深夜前往洛杉磯附近亞裔人口眾多的蒙特利公園市的舞星大舞廳逞凶，造成多為五、六十歲的五男五女共十人死亡；陳犯案後轉往附近艾罕布拉（Alhambra）的來來舞廳企圖再開殺戒，但反被奪槍，隨之逃逸。警方在數小時後的廿二日於托蘭斯（Torrance）發現陳的廂型車，但陳在員警上前之前開槍自戕，當場死亡。

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加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）指出，已確認這起大規模槍擊案並無其他嫌犯，意即應是陳一人所為；然因陳已畏罪自殺，其犯案動機不明。陳的前妻告訴美國有線電視新聞網（CNN），陳曾是舞星大舞廳的義務舞蹈教練，脾氣暴躁易怒，雖不曾對她動手，但她跳錯一步就發飆。

魯納還推崇在第二家舞廳中制伏陳有瑾的兩名「勇敢的社區成員」，否則情況會更糟；但是陳造訪的第二家舞廳來來舞廳的老闆布蘭登．蔡（Brandon Tsay）及其家人說，制伏陳者並非兩名，從頭到尾僅布蘭登．蔡一人。紐約時報廿三日報導，蔡稱陳在距離打烊不到半小時之際上門，他聽到怪聲後一轉頭就被陳持槍指著，毫不掩飾其傷人企圖，眼神充滿威脅，而蔡此時還不知道陳在約廿分鐘前曾在另一家舞廳犯案。

蔡與陳搏鬥，最終奪走陳的槍，更反過來持槍指著陳叫陳滾，挽救無數人命與避免了另一場悲劇。蔡說，陳的武器顯示他要大開殺戒，而非只是單純要搶錢，「從他的肢體語言、臉部表情與眼神（研判），他在找人（來下手）」。

調查人員廿二日在案發現場「舞星大舞廳」外蒐證。（美聯社）

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