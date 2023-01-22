新年爆槍擊釀至少10死 洛杉磯「小台北」是新北永和區姊妹市

美國加州蒙特利公園市21日驚傳槍擊，至少造成10死16傷。（美聯社）

2023/01/22 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡蒙特利公園市（Monterey Park）在農曆春節除夕夜（21日）發生大規模槍擊案，目前已知至少10死16傷，槍手在逃中，此案引發華人和美國社會高度關注。據悉，蒙特利公園市有許多台裔美國人，當地素有「小台北」之稱，與台灣新北市永和區為姊妹市。

根據《CNN》報導，蒙特利公園市21日舉辦農曆春節慶祝活動，沒想到當地時間晚間10點22分（台灣時間22日下午2點22分），慶典活動附近一間名叫「舞蹈之星」（Dance Star）的舞廳傳出槍響，起初民眾以為是當地華人在放鞭炮，但馬上有人目擊到有槍手持半自動步槍對舞廳群眾掃射，一群人驚慌逃竄，有的人中彈倒地。

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當地警方表示，目前已知至少10死16傷，槍手犯案後逃逸，警方正全力追緝，尚不清楚槍手犯案動機，警方也還未公布槍手特徵，僅知道是一名男性。因為這件憾事發生，蒙特利公園市原訂於週日舉行的初一新年活動已取消；此事也驚動白宮，總統拜登聽取槍擊案簡報後，指示聯邦調查局（FBI）介入調查。

據蒙特利公園市官網2020年數據，該城市有6萬1096人，其中多達65.6%為亞裔人士。據悉，該市自70年代起，就有不少台裔美國人遷居至此，素有「小台北」之稱，同時也是新北市永和區、中國泉州、廣州、潮州的姊妹市，案件曝光後震驚華人圈。

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