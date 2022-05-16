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    死者身分曝光！美加州教會槍擊傷亡皆台裔 制伏槍手牧師說話了

    美國南加州週六（15日）驚傳教會槍擊案，致1死5傷，受害者皆為台裔人士。（法新社）

    美國南加州週六（15日）驚傳教會槍擊案，致1死5傷，受害者皆為台裔人士。（法新社）

    2022/05/16 18:07

    首次上稿 17:50
    更新時間 18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州當地時間週日（15日）驚傳教會槍擊案，致1死5傷，受害者皆為台裔人士。台灣基督長老教會濟南教會今天（16日）透露，死者為一名台灣年輕醫師。

    美國南加州「爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church，ITPC）」約40名教友，當地時間15日中午到拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）參加午餐會，突然有一名亞裔男子闖入連開數槍，造成1死5傷，我駐洛杉磯辦事處已啟動緊急應變計畫，瞭解家屬需求，並及時提供所需協助。

    今天台灣長老教會濟南教會在臉書PO文分享手邊得到的資訊。教會透露，罹難者是一位年輕醫師，其餘傷者都是高齡銀髮族，男性4人，分別為92歲、82歲、75歲、66歲，另1名女性，86歲，傷者中4重傷1輕傷，分送當地3家醫院救治。

    至於行凶槍手是來自內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的68歲亞裔男子，據目擊者描述，暴徒連開數槍後，要換彈匣時，被教會牧師張宣信拿椅子打倒、制伏，隨後趕到的員警已將凶手逮捕，目前還不清楚其犯案動機，正在調查為何挑中這間接待大批台裔教徒的教會，也正了解此案是否可能是種族仇恨犯罪。

    據轉述，當時緊急應變用椅子壓制歹徒的牧師張宣信事後傳訊息說：「我是當事者，是我拿椅子制服（伏）槍擊的兇手，現在還留在現場接受警方與FBI的調查，我們都平安，但一位年輕人受害，五位兄姐送醫治療，沒有生命危險，請為我們代禱，代向南門教會的兄姐報平安！」

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