北歐首位台灣出身市議員 王立智獲頒丹麥騎士勳章

台灣出生成長的哥本哈根市議員王立智近期獲得丹麥女王瑪格麗特二世頒發騎士勳章。（圖擷取自臉書Heidi Wang）

2021/04/26 19:22

〔中央社〕台灣出生成長的哥本哈根市議員王立智近期獲得丹麥女王瑪格麗特二世頒發騎士勳章（Ridder af Dannebrogordenen）。王立智表示，如果沒有受到台灣價值的影響，不會有今天的她，特別表達感謝。

3月10日獲頒騎士勳章的王立智（Heidi Wang）移居丹麥37年，離開台灣時，還在戒嚴，從小也聽聞來自山東的父母訴說中國的狀況，讓她對政治有所防備，從沒想過自己會走上政治這條路，一走就是20年，竟還因此得到皇家騎士勳章的殊榮。

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64歲王立智接受中央社記者專訪也指出，她在台灣建立好的國際觀、價值觀跟人生觀，她很感謝台灣教育給她奠立很好的基礎去因應移民生活。

她回憶在輔仁大學的求學經驗，外籍修女、神父在一個陌生的國度奉獻服務、視學生如己出，這樣的同理心讓她難忘，獲得很多啟發，是日後面對移民生活困難時很重要的支持。

當初隨著在美國求學時認識的前夫移居丹麥，頭十年為了融入當地職場，吃盡苦頭。當時的丹麥還沒有那麼多外來移民，高學歷的移民要進入職場首先需通曉當地語言，因此王立智努力學習丹麥文。語言學會了，卻發現丹麥人不熟悉外國學歷，因此又在當地讀了兩個學位。朋友建議到大城市試試，她搬了家甚至自己創業，增加工作經歷，但依舊無法打進職場。

王立智坦言，從小被教育要「任重道遠」、自我要求高的她，遇到這種狀況，從一開始的沮喪到後來心中充滿憤怒，想要改變這種只適用於丹麥本國人的體制，讓她後來走上政治之路。

連任4屆市議員，王立智的政治之路走來並不容易，2001年要從政前，住在台灣的母親擔心家人受牽連，要王立智用洋名Heidi去競選，Heidi Wang這個名字自此在哥本哈根響亮20年。

王立智一開始以華裔議員為定位，爭取華人票，但最後卻陷入「政治人物社工化」的困境，她發現自己必須改弦更張付出更多時間在政策與法案，而不是選民服務或跑活動。王立智坦言，台灣人樂於助人的性格讓她走進政治，但也讓她一度迷失。

2017年她以「哥本哈根市民的議員」重新定位再出發，用幽默的競選方式引起各個族群共鳴，成功連任。王立智多次運用自己多元文化背景，成為丹麥與華文世界互相理解的橋梁。

此次獲市政府提名進而頒贈騎士勳章，更加肯定王立智在哥本哈根的耕耘。

身為北歐第一位台灣出身的市議員，她表示在丹麥從政一切都要公開透明。提到女性參政，王立智認為，丹麥是講求性別平等的國家，政壇亞裔女性不多；選民從各種辯論、文章去認識一個政治人物，重視他們的政見和價值觀，而不是外表或穿著。她也期待有機會與台灣女性政治人物交流。

王立智臉書「Heidi Wang」全文：

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