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    拜登提名11聯邦法官 其中這位父母來自台灣！

    父母來自台灣的潘愉（見圖）這次也獲提名擔任聯邦地區法院法官，若通過，將成為首位擔任此職的亞裔女性！ 。（圖擷取自推特）

    父母來自台灣的潘愉（見圖）這次也獲提名擔任聯邦地區法院法官，若通過，將成為首位擔任此職的亞裔女性！ 。（圖擷取自推特）

    2021/03/31 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登週二（30日）提名11人出任聯邦法官，人選背景多元，涵蓋非裔、亞裔、穆斯林等族群。其中父母來自台灣的潘愉（Florence Yu Pan）更是備受關注。

    根據美國白宮網站指出，拜登30日宣布提名11人擔任哥倫比亞特區聯邦地區法院（United States District Courts）及聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）法官。11人中有2名男性、9位女性，人選涵蓋非裔、亞裔、穆斯林、西語裔、白人等族群，這次的提名人選，再次兌現拜登力促多元化的承諾。

    其中，被提名為哥倫比亞特區聯邦地區法院法官的潘愉，今年54歲，出生於紐約，其父母當年從台灣到美國留學。1988年潘愉在賓夕法尼亞大學獲得雙學士學位後，赴史丹佛大學修習法律，1993年取得法學博士學位，現於哥倫比亞特區高等法院任法官。若此次提名獲聯邦參議院通過，潘愉將會是獲得此職的首位亞裔女性！

    其實，前美國總統歐巴馬2016年就曾提名潘愉任哥倫比亞特區聯邦地區法院法官，雖獲參議院司法委員會口頭表決同意，但當時在野的共和黨在參院占多數席次，硬是擋下了歐巴馬提名的人選。

    另外，50歲非裔女法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）獲提名為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官。若參議院通過，那麼傑克森將補上賈蘭德（Merrick Garland）轉任司法部長後的遺缺，之後如果最高法院大法官出現空缺，傑克森也將成為首位遞補人選。

    聯邦上訴法院的提名人選除了傑克森以外，還有2名非裔女性；聯邦地區法院法官人選包括華裔潘愉在內，還有1名穆斯林、2名非裔、1名西語裔、2名白人女性。其中45歲的庫萊希（Zahid Quraishi）若獲參議院認可，將成為史上首名擔任聯邦地區法院法官的穆斯林。

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