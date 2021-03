拜登提名11聯邦法官 其中這位父母來自台灣！

父母來自台灣的潘愉(見圖)這次也獲提名擔任聯邦地區法院法官,若通過,將成為首位擔任此職的亞裔女性! 。(圖擷取自推特)

2021/03/31 22:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登週二(30日)提名11人出任聯邦法官,人選背景多元,涵蓋非裔、亞裔、穆斯林等族群。其中父母來自台灣的潘愉(Florence Yu Pan)更是備受關注。

根據美國白宮網站指出,拜登30日宣布提名11人擔任哥倫比亞特區聯邦地區法院(United States District Courts)及聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)法官。11人中有2名男性、9位女性,人選涵蓋非裔、亞裔、穆斯林、西語裔、白人等族群,這次的提名人選,再次兌現拜登力促多元化的承諾。

其中,被提名為哥倫比亞特區聯邦地區法院法官的潘愉,今年54歲,出生於紐約,其父母當年從台灣到美國留學。1988年潘愉在賓夕法尼亞大學獲得雙學士學位後,赴史丹佛大學修習法律,1993年取得法學博士學位,現於哥倫比亞特區高等法院任法官。若此次提名獲聯邦參議院通過,潘愉將會是獲得此職的首位亞裔女性!

其實,前美國總統歐巴馬2016年就曾提名潘愉任哥倫比亞特區聯邦地區法院法官,雖獲參議院司法委員會口頭表決同意,但當時在野的共和黨在參院占多數席次,硬是擋下了歐巴馬提名的人選。

另外,50歲非裔女法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)獲提名為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官。若參議院通過,那麼傑克森將補上賈蘭德(Merrick Garland)轉任司法部長後的遺缺,之後如果最高法院大法官出現空缺,傑克森也將成為首位遞補人選。

聯邦上訴法院的提名人選除了傑克森以外,還有2名非裔女性;聯邦地區法院法官人選包括華裔潘愉在內,還有1名穆斯林、2名非裔、1名西語裔、2名白人女性。其中45歲的庫萊希(Zahid Quraishi)若獲參議院認可,將成為史上首名擔任聯邦地區法院法官的穆斯林。

