緬甸華裔醫學生遭軍警槍殺 母慟：我是中國人但我恨死中國了！

林耀宗母親痛失愛子林耀宗，痛心表示自己恨透中國的不作為。（圖擷取自「自由亞洲電台」推特）

2021/03/17 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自爆發政變後，掀起示威浪潮，軍政府血腥鎮壓致使示威群眾死傷慘重，而本月14日當天，緬甸有高達74人被槍殺，可謂是「最血腥一日」。其中一名死者為華裔醫學生，其父母對於愛子死於軍警槍彈之下傷心欲絕；而中國面對緬甸政變的消極態度，讓母親更是痛心直言「我恨死中國了！」

根據《自由亞洲電台》報導，17歲的華裔醫學生林耀宗（Khant Nyar Hein），14日在仰光參加反政變示威時，遭軍警無情槍殺，頭部中彈倒地。從網傳影片可以看到，軍警開完槍後上前查看，疑似在確認狀況，還對試圖幫助林耀宗的另名女子拳打腳踢，緊接著將林耀宗屍體拖行數公尺帶走，行徑可惡至極。

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緬甸政變引發各國撻伐，然而中國遲遲沒有正面譴責軍政府，僅消極表示「要溝通」，外界更有不少聲浪認為中國其實在背後支持軍政府，緬甸國民反中情緒也日益高漲，不少華裔人士也對中國政府相當不滿。

痛失愛子的林耀宗父母，事後透過媒體鏡頭以中文向中國政府喊話。林耀宗父親表示，「我們是中國的華僑，看在我們華僑的面上，對這些尋求民主的緬甸公民、華僑，助一臂之力，希望你們為我們華僑多多著想一點，為我們（緬甸）的民主事業出一份同情心，把這個革命的政府推翻。」

林耀宗母親則痛心表示，「你們要為我們老百姓想一想，我們需要的是民主、正義和自由，求你們幫助我們一點，今天我已經失去了一個兒子，我是一個真正的中國人，但是我恨中國！我不愛你們中國！我一點都不愛你們！」

林耀宗父親喊話中國政府幫助緬甸華僑，幫助緬甸民主，推翻軍政府。（圖擷取自「自由亞洲電台」推特）

網傳影片中，緬甸軍警射殺華裔醫學生林耀宗，還對另名女子拳打腳踢。（圖擷取自「自由亞洲電台」推特）

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