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    丹麥宣布停打AZ疫苗！記者會上女官員突暈倒「90度重摔」

    記者會上，藥物管理局主任艾瑞克森（Tanja Erichsen）突然失去意識重摔在地，嚇壞現場所有人。（擷取自推特）

    記者會上，藥物管理局主任艾瑞克森（Tanja Erichsen）突然失去意識重摔在地，嚇壞現場所有人。（擷取自推特）

    2021/04/15 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥昨（14）日召開記者會，宣布全面停用阿斯特捷利康藥廠（AZ）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，成為全球第一個正式停用該疫苗的國家。在該場記者會上，台上的藥物管理局主任艾瑞克森（Tanja Erichsen）突然失去意識重摔在地，嚇壞現場所有人。

    丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）14日在記者會宣布停用AZ疫苗。然而，就在他講話的時候，身邊的藥物管理局主任艾瑞克森突然無預警地失去意識，整個人向右傾斜後直接90度摔在地，頭部也重重撞擊地面，發出令人擔憂的聲響。

    在艾瑞克森身邊的局長勞斯特倫當下嚇了一大跳，驚叫一聲後連忙上前查看狀況。

    丹麥藥物管理局隨後也在推特上證實此事，表示不久後倒地的艾瑞克森就恢復意識，但為了安全起見，在場人員還是將她送去急診室檢查，目前艾瑞克森狀況穩定，但尚在檢查當時為何會暈倒。

    丹麥藥物管理局主任艾瑞克森（Tanja Erichsen）。（歐新社）

    丹麥藥物管理局主任艾瑞克森（Tanja Erichsen）。（歐新社）

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