丹麥宣布停打AZ疫苗！記者會上女官員突暈倒「90度重摔」

2021/04/15 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕丹麥昨(14)日召開記者會,宣布全面停用阿斯特捷利康藥廠(AZ)的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,成為全球第一個正式停用該疫苗的國家。在該場記者會上,台上的藥物管理局主任艾瑞克森(Tanja Erichsen)突然失去意識重摔在地,嚇壞現場所有人。

丹麥衛生局長布勞斯特倫(Soren Brostrom)14日在記者會宣布停用AZ疫苗。然而,就在他講話的時候,身邊的藥物管理局主任艾瑞克森突然無預警地失去意識,整個人向右傾斜後直接90度摔在地,頭部也重重撞擊地面,發出令人擔憂的聲響。

在艾瑞克森身邊的局長勞斯特倫當下嚇了一大跳,驚叫一聲後連忙上前查看狀況。

丹麥藥物管理局隨後也在推特上證實此事,表示不久後倒地的艾瑞克森就恢復意識,但為了安全起見,在場人員還是將她送去急診室檢查,目前艾瑞克森狀況穩定,但尚在檢查當時為何會暈倒。

Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.