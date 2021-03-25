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    仍不信任AZ疫苗 丹麥再暫停施打3週

    丹麥25日宣布將延長暫停施打AZ疫苗3週，等待關於血栓與疫苗聯繫的進一步研究出爐。（美聯社檔案照）

    丹麥25日宣布將延長暫停施打AZ疫苗3週，等待關於血栓與疫苗聯繫的進一步研究出爐。（美聯社檔案照）

    2021/03/25 21:25

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在歐盟藥品管理局（EMA）與世界衛生組織（WHO）的背書下，不少日前因阿斯特捷利康藥廠（AZ）疫苗疑似會引發大腦深靜脈及靜脈竇血栓（CVST），暫停施打AZ疫苗的國家都相繼恢復施打。丹麥25日卻宣布將延長暫停施打AZ疫苗3週，至4月18日，等待關於血栓與疫苗聯繫的進一步研究出爐。

    綜合外電報導，衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）25日發聲明解釋，丹麥政府與國內專家討論後，認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的安全疑慮仍舊存在，對於是否使用AZ疫苗，下決定的憑據仍不夠充分。雖然已有不少研究發布，但還不足以下任何結論。

    丹麥藥品管理局（Danish Medicines Agency）局長埃里克森（Tanja Erichsen）則指出，仍無法排除疫苗與他們正在觀察的罕見疾病有關，丹麥當局將會等待進一步調查結果。

    歐盟藥品管理局與世界衛生組織上週表示，施打AZ疫苗的好處遠大於風險。大部分日前宣布暫停施打AZ疫苗的國家，都已經恢復施打，芬蘭與冰島24日表示，將重啟65歲、70歲以上長者的接種；瑞典將於25日稍晚宣布；挪威則預計於26日宣布是否繼續施打AZ疫苗。

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