全球第一槍！丹麥正式宣布全面停用AZ疫苗

丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）當地時間14日在記者會中發表聲明，表示調查結果發現該疫苗確實會引發嚴重副作用，經過通盤考量，決定在不施打該疫苗的情況下，繼續推動疫苗接種計畫。（美聯社）

2021/04/14 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康藥廠（AZ）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗疑似與血栓有關，引起歐洲多國疑慮。丹麥14日召開記者會，宣布全面停用AZ疫苗，開響全球第一槍。

綜合媒體報導，歐盟藥品管理局（EMA）曾強調AZ疫苗仍利大於弊，且安全且有效，儘管許多國家恢復施打，但丹麥仍持續暫停使用該疫苗。

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丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）當地時間14日在記者會中發表聲明，表示調查結果發現該疫苗確實會引發嚴重副作用，經過通盤考量，決定在不施打該疫苗的情況下，繼續推動疫苗接種計畫。勞斯特倫說，之所以不施打該疫苗，是因為該國已經控制疫情，並且還有輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗可施打。

布勞斯特倫也補充，丹麥屬於不同情況，如果疫情仍嚴峻，他會毫不猶豫通過施打該疫苗，且若情況有變，丹麥可能也會重新引入該疫苗。

丹麥宣布停用AZ疫苗後，也成為全球第一個宣布全面停用該疫苗的國家。丹麥先前在14萬人接種AZ疫苗後，有2例與血栓有關病例，其中一例死亡；丹麥也是在該疫苗出現嚴重副作用後，第一個暫停施打該疫苗的國家，其後有法國、德國、義大利等10多國跟進暫停施打。

丹麥暫停施打AZ疫苗後，仍持續替民眾施打輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗，宣布全面停止施打該疫苗後，預計將使該國推行的全民接種疫苗計畫延遲4週左右。

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