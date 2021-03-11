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    武漢肺炎》打AZ疫苗出現血栓 丹麥緊急喊卡

    在接獲民眾出現血栓症狀的報告後，丹麥暫停了AZ疫苗的接種。示意圖。（路透）

    在接獲民眾出現血栓症狀的報告後，丹麥暫停了AZ疫苗的接種。示意圖。（路透）

    2021/03/11 19:19

    首次上稿 03-11 18:59
    更新時間 03-11 19:19

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥衛生官員今（11）日宣布，由於國內有民眾在接種牛津/AZ疫苗後出現血栓（blood clot）症狀，將暫停施打。

    《法新社》報導，丹麥衛生部在一份聲明中說，這個決策是根據民眾在施打完AZ疫苗後，出現嚴重血栓症狀的報告所宣布的，但衛生部也以慎重的態度表示，「目前尚未確定血栓與AZ疫苗之間是否存在關聯性。」

    丹麥衛生部長布羅斯特羅姆（Soren Brostrom）也說，「重要的是，我們並不是永久停用AZ疫苗，我們只是暫停施打。」

    奧地利也出現了類似案例，一位49歲護士接種AZ疫苗出現「嚴重的血液凝結問題」而導致死亡。

    奧地利政府本週一已宣布暫時停用AZ疫苗，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛還有盧森堡也跟進了奧地利的作法。

    根據歐盟藥品管理局（EMA）的統計，目前歐洲有超過300萬人接種過AZ疫苗，截至本週二已接獲22例與血栓有關的報告。

    EMA本週三表示，根據初步調查結果顯示，奧地利的死亡案例應與AZ疫苗無關。

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