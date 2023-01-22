加州蒙特利公園爆發重大槍擊案 已知造成10死16傷

美國加州蒙特利公園昨日晚間10點30分左右，發生一起大規模槍擊事件，地點在慶祝中國農曆新年的慶典活動附近。（歐新社）

2023/01/22 18:12

首次上稿：17:35

更新時間：18:12

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節期間，美國加州洛杉磯發生一起駭人的社會事件，蒙特利公園市（Monterey Park）在昨（21）日晚間發生大規模槍擊事件，已知目前至少10人死亡、16人受傷，嫌犯行兇後逃逸，案發原因和實際傷亡數字正由警方釐清當中。

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綜合外國媒體報導，美國加州蒙特利公園市昨日晚間10點30分左右，發生一起大規模槍擊事件，地點在慶祝中國農曆新年的慶典活動附近。現場急救人員在初步報告中稱，至少10人死亡、16人受傷，傷者中2人情況危急，所有傷者已被送往當地醫院急救。

據了解，昨日下午開始為期2天的農曆新年慶典活動，是當地最大的農曆新年慶典之一；報導指出，兩名目擊者稱聽到槍聲，但最初以為是慶祝農曆新年的煙火；據當地警方說法，嫌犯仍然逍遙法外。

????#UPDATE: According to Police scanners reports of 10 people have been fatally shot, and 9 others have been injured in the Mass shooting that took place at a Monterey Park at a Chinese festival for lunar event. The suspect is still on the loose according to PD on scene pic.twitter.com/Xrdl9Uktr9 — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） January 22, 2023

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