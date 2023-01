加州蒙特利公園爆發重大槍擊案 已知造成10死16傷

2023/01/22 18:12

首次上稿:17:35

更新時間:18:12

〔即時新聞/綜合報導〕農曆春節期間,美國加州洛杉磯發生一起駭人的社會事件,蒙特利公園市(Monterey Park)在昨(21)日晚間發生大規模槍擊事件,已知目前至少10人死亡、16人受傷,嫌犯行兇後逃逸,案發原因和實際傷亡數字正由警方釐清當中。

請繼續往下閱讀...

綜合外國媒體報導,美國加州蒙特利公園市昨日晚間10點30分左右,發生一起大規模槍擊事件,地點在慶祝中國農曆新年的慶典活動附近。現場急救人員在初步報告中稱,至少10人死亡、16人受傷,傷者中2人情況危急,所有傷者已被送往當地醫院急救。

據了解,昨日下午開始為期2天的農曆新年慶典活動,是當地最大的農曆新年慶典之一;報導指出,兩名目擊者稱聽到槍聲,但最初以為是慶祝農曆新年的煙火;據當地警方說法,嫌犯仍然逍遙法外。

????#UPDATE: According to Police scanners reports of 10 people have been fatally shot, and 9 others have been injured in the Mass shooting that took place at a Monterey Park at a Chinese festival for lunar event. The suspect is still on the loose according to PD on scene pic.twitter.com/Xrdl9Uktr9