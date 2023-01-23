蒙特利公園市槍擊案震驚華人圈 拜登下令全美聯邦機構下半旗

美國加州多為華人聚居的蒙特利公園市21日發生大規模槍擊案。（路透）

2023/01/23 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蒙特利公園市（Monterey Park）多為華人聚居，農曆春節除夕夜（21日）卻發生大規模槍擊案，造成至少10人身亡，震驚華人圈及美國社會。美總統拜登第一時間指示聯邦調查局（FBI）介入調查，並下令所有聯邦機構下半旗悼念逝者。

根據美媒《ABC新聞》 報導，蒙特利公園市21日舉辦農曆春節慶祝活動，沒想到當地時間晚間10點22分（台灣時間22日下午2點22分），慶典活動附近一間舞廳爆槍擊，20人中彈，其中10人不幸身亡。據悉，嫌犯是72歲亞裔男性Huu Can Tran，犯案後駕駛一輛白色箱型車逃逸，警方找到疑似嫌犯車輛時，發現男子已在車上已經死亡，疑似輕生。

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對此，拜登第一時間指示FBI及相關單位與蒙特利公園警方合作調查，並於當地時間週日晚間發布聲明，宣布全美聯邦機構即日起下半旗至26日，悼念這次槍擊案的受害者。

拜登說：「蒙特利公園是美國最大亞裔社區之一的所在地，許多人在這個週末與親友一同慶祝農曆新年，雖然還未釐清這場襲擊的動機，但我知道今晚有許多家庭都在為此事悲痛，或祈禱他們所愛之人能盡快康復。在等待執法部門提供更多訊息前，我向蒙特利公園和其他亞裔社區保證，我們將盡全力為你們提供支持。」

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