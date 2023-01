美國蒙特瑞公園市10死槍擊案 槍手疑自戕身亡

2023/01/23 08:35

首次上稿:08:36

更新時間:08:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州華裔重鎮蒙特瑞公園市(Monterey Park)日前傳出槍擊案,至少造成10人死亡、10人受傷。根據媒體指出,警方包圍一輛疑似由男性嫌疑人駕駛的白色貨車,但車上的男性已舉槍自戕;目前警方還在調查該名男性是否就是犯下槍擊案的嫌犯。

請繼續往下閱讀...

根據美國新聞媒體《CBS》、《NBC》報導,美國加州洛杉磯郡蒙特瑞公園市21日傳出槍擊案,當時公園正在慶祝農曆新年,卻遭一名男子持槍掃射,造成5男5女死亡,10人受傷送醫治療。

洛杉磯郡警長魯納(Robert Luna)表示,這名男子犯下槍擊案後,又闖入鄰近城市阿罕布拉(Alhambra)的舞廳「來來俱樂部」(Lai Lai Ballroom & Studio),男子在舞廳開數槍後,俱樂部成員從男子手中奪走槍枝,所幸無人傷亡;該名男子則是駕駛一輛白色廂型車離開現場。

洛杉磯警方於22日下午在洛杉磯郡托倫斯(Torrance)包圍男子的白色廂型車,並於闖入車內時發現該名男子已經死亡。有媒體指出男子是舉槍自殺身亡,但警方尚未證實此消息。魯納也表示,警方將嘗試確認身亡男子的身份,不排除男子就是槍擊案嫌犯的可能性。

根據警方發布報告,嫌疑人為亞裔男性,應被視為「攜帶武器的危險份子」,警長魯納也在推特公開這名亞裔男性的長相。警方在槍擊案發後成立受害者中心,呼籲曾造訪來來俱樂部的民眾前往受害者中心協助調查進行。

對此,白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在推特上發文,表示總統拜登已聽取國安部顧問對於這起槍擊案的簡報,了解最新情況。拜登也指示尚皮耶確保聯邦調查局(FBI)援助當地警力進行搜查,若有更多細節被披露,需定期向拜登報告。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也在推特沈痛發文,「蒙特利公園本該有個歡慶農曆年的佳夜,市民卻成為無情的槍枝暴力行為受害者」。

On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv