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    美國蒙特瑞公園市10死槍擊案 槍手疑自戕身亡

    美國華裔重鎮蒙特瑞公園市日前傳出槍擊案，警方包圍一輛疑似由男性嫌疑人駕駛的白色箱型車，但該名男性已經身亡。（法新社）

    美國華裔重鎮蒙特瑞公園市日前傳出槍擊案，警方包圍一輛疑似由男性嫌疑人駕駛的白色箱型車，但該名男性已經身亡。（法新社）

    2023/01/23 08:35

    首次上稿：08:36
    更新時間：08:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州華裔重鎮蒙特瑞公園市（Monterey Park）日前傳出槍擊案，至少造成10人死亡、10人受傷。根據媒體指出，警方包圍一輛疑似由男性嫌疑人駕駛的白色貨車，但車上的男性已舉槍自戕；目前警方還在調查該名男性是否就是犯下槍擊案的嫌犯。

    根據美國新聞媒體《CBS》、《NBC》報導，美國加州洛杉磯郡蒙特瑞公園市21日傳出槍擊案，當時公園正在慶祝農曆新年，卻遭一名男子持槍掃射，造成5男5女死亡，10人受傷送醫治療。

    洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，這名男子犯下槍擊案後，又闖入鄰近城市阿罕布拉（Alhambra）的舞廳「來來俱樂部」（Lai Lai Ballroom & Studio），男子在舞廳開數槍後，俱樂部成員從男子手中奪走槍枝，所幸無人傷亡；該名男子則是駕駛一輛白色廂型車離開現場。

    洛杉磯警方於22日下午在洛杉磯郡托倫斯（Torrance）包圍男子的白色廂型車，並於闖入車內時發現該名男子已經死亡。有媒體指出男子是舉槍自殺身亡，但警方尚未證實此消息。魯納也表示，警方將嘗試確認身亡男子的身份，不排除男子就是槍擊案嫌犯的可能性。

    根據警方發布報告，嫌疑人為亞裔男性，應被視為「攜帶武器的危險份子」，警長魯納也在推特公開這名亞裔男性的長相。警方在槍擊案發後成立受害者中心，呼籲曾造訪來來俱樂部的民眾前往受害者中心協助調查進行。

    對此，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特上發文，表示總統拜登已聽取國安部顧問對於這起槍擊案的簡報，了解最新情況。拜登也指示尚皮耶確保聯邦調查局（FBI）援助當地警力進行搜查，若有更多細節被披露，需定期向拜登報告。

    加州州長紐森（Gavin Newsom）也在推特沈痛發文，「蒙特利公園本該有個歡慶農曆年的佳夜，市民卻成為無情的槍枝暴力行為受害者」。

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