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    烏國發文感謝捐物資 中國網友慘遭禁言 網譏：變微博認證善人

    1名中國網友熱心籌募資金與採購19台行動電源贈予烏克蘭，引發烏國駐中國大使館在微博特別標記感謝這名網友的善舉，不料隨後遭中國官方「秋後算帳」禁言該用戶帳號，消息曝光引起外界譁然。（圖擷取自微博、本報合成）

    1名中國網友熱心籌募資金與採購19台行動電源贈予烏克蘭，引發烏國駐中國大使館在微博特別標記感謝這名網友的善舉，不料隨後遭中國官方「秋後算帳」禁言該用戶帳號，消息曝光引起外界譁然。（圖擷取自微博、本報合成）

    2023/01/23 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，除了西方各國持續軍援，民間也有不少自發性捐贈物資援助烏克蘭。近日社群平台傳出，1名中國網友熱心籌募資金與採購19台行動電源贈予烏國，烏克蘭駐中國大使館近日在微博標記感謝這名網友，隨後遭中國官方「秋後算帳」禁止該用戶發文，消息曝光引起外界譁然，有人譏笑「變成微博認證的善人」。

    推特用戶「李老師不是你老師」19日發文，內容提到烏克蘭駐中國大使館本月17日於官方微博發文，特別標記帳戶暱稱「馬聰185」先生協助籌募資金57032人民幣，並購入19台行動電源贈予烏克蘭，「你們捐贈的設備是烏克蘭急需的物資，我們感謝熱愛和平的中國朋友們，大使館將盡快把這些電源送到烏克蘭！」

    沒想到烏國駐中國大使館PO文發出後，「馬聰185」微博帳號隨後遭官方禁止發文。至截稿為止造訪「馬聰185」的微博個人頁面仍顯示，該帳號因違反相關法規，目前處於禁言狀態。

    消息曝光後引起外界詫異，有網友說「無法理解」、「文字獄、道路以目、防民之口甚於防川，莫過於此」、「不想被共產黨代表的人民的下場」、「去年俄羅斯侵略烏克蘭的時候，明星在網上祈求世界和平也被禁言」，還有網友揶揄「變成微博認證的善人」。

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