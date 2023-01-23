烏國發文感謝捐物資 中國網友慘遭禁言 網譏：變微博認證善人
1名中國網友熱心籌募資金與採購19台行動電源贈予烏克蘭，引發烏國駐中國大使館在微博特別標記感謝這名網友的善舉，不料隨後遭中國官方「秋後算帳」禁言該用戶帳號，消息曝光引起外界譁然。（圖擷取自微博、本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，除了西方各國持續軍援，民間也有不少自發性捐贈物資援助烏克蘭。近日社群平台傳出，1名中國網友熱心籌募資金與採購19台行動電源贈予烏國，烏克蘭駐中國大使館近日在微博標記感謝這名網友，隨後遭中國官方「秋後算帳」禁止該用戶發文，消息曝光引起外界譁然，有人譏笑「變成微博認證的善人」。
推特用戶「李老師不是你老師」19日發文，內容提到烏克蘭駐中國大使館本月17日於官方微博發文，特別標記帳戶暱稱「馬聰185」先生協助籌募資金57032人民幣，並購入19台行動電源贈予烏克蘭，「你們捐贈的設備是烏克蘭急需的物資，我們感謝熱愛和平的中國朋友們，大使館將盡快把這些電源送到烏克蘭！」
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沒想到烏國駐中國大使館PO文發出後，「馬聰185」微博帳號隨後遭官方禁止發文。至截稿為止造訪「馬聰185」的微博個人頁面仍顯示，該帳號因違反相關法規，目前處於禁言狀態。
消息曝光後引起外界詫異，有網友說「無法理解」、「文字獄、道路以目、防民之口甚於防川，莫過於此」、「不想被共產黨代表的人民的下場」、「去年俄羅斯侵略烏克蘭的時候，明星在網上祈求世界和平也被禁言」，還有網友揶揄「變成微博認證的善人」。
网友投稿— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） January 18, 2023
乌克兰驻华大使馆官方微博发文感谢一名向乌克兰捐赠物资的微博网友
随后这名网友就因为违反相关法律法规被禁言。 pic.twitter.com/fdecJP9puU