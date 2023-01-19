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    可打到克里米亞！美國擬援烏150公里射程火箭彈

    波音的GLSDB「陸基小直徑炸彈」，其實是一種火箭彈，可由「海馬斯」多管火箭系統發射。（取自波音官網）

    波音的GLSDB「陸基小直徑炸彈」，其實是一種火箭彈，可由「海馬斯」多管火箭系統發射。（取自波音官網）

    2023/01/19 15:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美方多次表態，現階段不會提供射程80公里以上的火砲，供烏克蘭部隊從「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射，不過據美國政治新聞網站「政客」（Politico）18日報導，美國本週公布的新一波對烏軍援方案中，可望包括射程150公里的「陸基小直徑炸彈」（Ground-Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），使烏克蘭提高防空與打擊能力。

    西方盟邦預定20日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）集會，承諾提供烏克蘭軍事援助，除聚焦提供現代主力戰車提案外，據Politico引述3名美國官員和另1名知情人士透露，美國將在會中宣布加碼援烏額外的火砲、彈藥和裝甲車——可能是「史崔克裝甲車（Stryker vehicle），但「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），仍不會在清單中。

    報導引述消息人士稱，美國仍不打算提供給烏克蘭射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS） ，但最新一波軍援可望加入波音公司推出的GLSDB，將使烏克蘭能夠擊中目前無法企及的軍事目標，打擊俄羅斯在烏克蘭的後方陣地。

    不過報導中提醒，該計畫仍在最後敲定中，也可能會發生變化。

    GLSDB結合了GBU-39小直徑炸彈（SDB）和原本M26火箭彈的發動機，兩者在美國軍火庫中有現貨。GLSDB可由「海馬斯」或M270多管火箭系統（MLRS）發射。

    美國目前援烏供「海馬斯」發射的「導向式多管火箭彈」（GMLRS），主要為M31及M30A1，2者都具有70公里內的精確打擊能力，但M30A1彈頭內藏逾18萬顆鎢鋼球預製破片，旨在殺傷步兵和缺乏裝甲保護的車輛，據信該款火箭彈在最近烏軍的反攻行動中，造成俄國地面部隊慘重傷亡。

    （影片）

    According to Politico, new US millitary aid packege for Ukrainr will likely include GLSDB munition developed by Saab and Boing. GLSDB has a range of 150 km and it can hit the target within a radius of one meter.
    JUST DO IT!https://t.co/4lyznKThN4 pic.twitter.com/QZH3hEApWx

    — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） January 18, 2023

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