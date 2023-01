環球小姐大合照 俄羅斯站身旁烏克蘭佳麗秒換位

2023/01/19 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕2022年環球小姐出爐,由菲裔美籍加百列(R'Bonney Gabriel)奪下后冠,然而眼尖的網友發現在其中一個大合照環節,俄國佳麗疑似刻意選擇站在烏克蘭佳麗身旁,烏克蘭佳麗察覺後求救身旁的哥倫比亞佳麗,並交換了位置。影片播出後,網友大讚哥倫比亞選手,並且批評俄國惡意挑釁。

根據LADBIBLE指出,2022年環球小姐比賽中,烏克蘭選手阿帕納申科(Viktoria Apanasenko)透過秀服「光之戰士」,代表母國展現抵抗外國入侵的勇氣,引起熱議。雖然最終后冠由菲裔美籍加百列(R'Bonney Gabriel)奪下,但仍然獲得不少關注。而眼尖的網友在回顧環球小姐大合照的影片中發現,有一股煙硝味瀰漫現場。

當時各國佳麗已站定位,代表俄羅斯參賽的莉妮柯娃(Anna Linnikova)突然從場外插進隊伍中,好巧不巧離阿帕納申科只有一位塞席爾的佳麗。阿帕納申科察覺後,立刻轉頭詢問另一邊的哥倫比亞佳麗阿里斯蒂扎巴爾(Maria Fernanda Aristizábal),是否能交換位置,而對方也欣然答應。

影片流出後,不少網友批評莉妮柯娃,「她明顯在騷擾烏克蘭」、「我認為她想憑藉容貌,羞辱烏克蘭小姐」、「她怎麼可以被允許參加比賽」;另外也有網友大讚阿里斯蒂扎巴爾,「感謝哥倫比亞小姐,真希望她能獲勝」。

Miss Russia tries to intimidate Miss Ukraine by wanting to stand besides her ⁉️



Miss Ukraine was disgusted & she requested Miss Columbia to switch places. #MissUniverse #71stMissUniverse #MissUniverse2023 pic.twitter.com/V5Jk3RA245