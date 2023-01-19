環球小姐大合照 俄羅斯站身旁烏克蘭佳麗秒換位

烏克蘭佳麗與哥倫比亞佳麗交換位置，與俄羅斯保持距離。（圖片取自推特@vic_top555）

2023/01/19 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕2022年環球小姐出爐，由菲裔美籍加百列（R'Bonney Gabriel）奪下后冠，然而眼尖的網友發現在其中一個大合照環節，俄國佳麗疑似刻意選擇站在烏克蘭佳麗身旁，烏克蘭佳麗察覺後求救身旁的哥倫比亞佳麗，並交換了位置。影片播出後，網友大讚哥倫比亞選手，並且批評俄國惡意挑釁。

根據LADBIBLE指出，2022年環球小姐比賽中，烏克蘭選手阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）透過秀服「光之戰士」，代表母國展現抵抗外國入侵的勇氣，引起熱議。雖然最終后冠由菲裔美籍加百列（R'Bonney Gabriel）奪下，但仍然獲得不少關注。而眼尖的網友在回顧環球小姐大合照的影片中發現，有一股煙硝味瀰漫現場。

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當時各國佳麗已站定位，代表俄羅斯參賽的莉妮柯娃（Anna Linnikova）突然從場外插進隊伍中，好巧不巧離阿帕納申科只有一位塞席爾的佳麗。阿帕納申科察覺後，立刻轉頭詢問另一邊的哥倫比亞佳麗阿里斯蒂扎巴爾（Maria Fernanda Aristizábal），是否能交換位置，而對方也欣然答應。

影片流出後，不少網友批評莉妮柯娃，「她明顯在騷擾烏克蘭」、「我認為她想憑藉容貌，羞辱烏克蘭小姐」、「她怎麼可以被允許參加比賽」；另外也有網友大讚阿里斯蒂扎巴爾，「感謝哥倫比亞小姐，真希望她能獲勝」。

Miss Russia tries to intimidate Miss Ukraine by wanting to stand besides her ⁉️



Miss Ukraine was disgusted & she requested Miss Columbia to switch places. #MissUniverse #71stMissUniverse #MissUniverse2023 pic.twitter.com/V5Jk3RA245 — Ukrainian Babushka （@vic_top555） January 13, 2023

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