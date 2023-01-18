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    壯膽！普廷視察兵工廠：侵烏意在「止戰」拍胸脯「必勝無疑」

    俄羅斯總統普廷18日在聖彼得堡視察一座生產防空系統元件的工廠。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷18日在聖彼得堡視察一座生產防空系統元件的工廠。（歐新社）

    2023/01/18 23:16

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷18日宣稱，俄國強大的軍事工業複合體正加強生產，這正是俄羅斯在烏克蘭「必勝無疑」的一大理由。普廷還說，俄國在烏克蘭「特別軍事行動」意在「止戰」，停止自2014年持續至今的烏東頓巴斯衝突。

    普廷在聖彼得堡視察一家製造防空系統的軍事工業複合產業工廠，表示儘管俄國對烏國「特別軍事行動」導致軍備需求持續增加，但是整體的生產量正在上升，俄羅斯靠著團結和凝聚力，以及軍事工業複合體，「保證勝利，我對這一點毫無疑問」。他說，俄國武器製造商製造的防空飛彈數量，大約和世界其他地方所生產的總和相當，「是美國（生產的）3倍多」。

    18日稍早普廷與退伍軍人共同參加二戰時期列寧格勒（聖彼得堡舊稱）突破德軍圍城80週年紀念活動，談到在烏克蘭的軍事行動，他表示，莫斯科的軍事行動，意在停止一場已經在烏國東部持續數年的「戰爭」。

    他說，俄國早就在尋求談判解決2014年以來烏東頓巴斯地區的衝突，「動用重型武器、大砲、坦克和飛機的大規模戰鬥行動，自2014年以來在頓巴斯就沒停過，我們今日正在進行的所有一切，特別軍事行動的一環，是意在停止這場戰爭。這是我們的（軍事）行動的意義：保護住在這些土地上的人。」

    根據《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，普廷還暗示，軍工複合產業勞工可能在俄國軍方春季義務役徵召時，享受豁免待遇。他說：「對於被軍隊徵召的義務役：考量國防產業現在正應接不暇，以及你們三班制工作，和國防產業產品需求量高，現在我們正在研究讓應受徵召者延期的可能性。」

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