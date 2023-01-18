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    烏克蘭內政部長搭上墜毀直升機身亡 澤倫斯基：可怕的悲劇

    直升機墜毀在羅伐利的一座幼兒園，在遊樂設施旁可以看到殘骸。（歐新社）

    直升機墜毀在羅伐利的一座幼兒園，在遊樂設施旁可以看到殘骸。（歐新社）

    2023/01/18 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭一架直升機今（18）日墜毀在首都基輔（Kyiv）近郊城鎮，造成至少16人身亡，罹難者包含烏克蘭內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與總理什米加爾（Denys Shmygal）事後都表達惋惜，莫納斯特爾斯基的辭世，對國家來說是一大損失。

    《法新社》報導，澤倫斯基表示，這樁事故是一起「可怕的悲劇」，「今天在羅伐利（Brovary）發生了一起可怕的悲劇，一架國家國家急難服務的直升機墜毀了，並且事故現場發生了火警，這種傷痛無法用言語形容。」

    什米加爾則指出，「對政府團隊還有整個國家來說是一次重大的損失，我對所有罹難者的家屬致上最誠摯的慰問。我已指派官員立刻成立一個特別小組，仔細調查這起悲劇的所有情況。」

    除了莫納斯特爾斯基外，不幸去世的官員也包括了內政部副部長葉寧（Yevhen Yenin）以及國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovich）。

    英國廣播公司（BBC）報導，在戰爭期間，烏克蘭內政部肩負著維持治安與指揮警政的重責大任，而對烏克蘭人民來說，年僅42歲的莫納斯特爾斯基是戰爭期間他們最熟悉的官員之一，因為他時常對公眾說明俄軍轟炸造成的傷亡情況。

    烏克蘭國會議員梅津采娃（Mariia Mezentseva）表示，這件事對每個人來說都是個壞消息，因為內政部在抵抗俄軍入侵方面發揮了重要作用；內政部顧問安東赫拉申科（Anton Herashchenko）也對3位官員的去世惋惜，他在臉書（Facebok）上謝寫著，「我們會永遠記得你們，我們會好好照顧你們的家人。」

    這起事故共有16人不幸罹難，現場救難人員用毯子暫時將遺體蓋住。（美聯社）

    這起事故共有16人不幸罹難，現場救難人員用毯子暫時將遺體蓋住。（美聯社）

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