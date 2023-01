慎入！烏軍神祕精準炸彈 絕殺戰壕瓦格納傭兵影片曝光

2023/01/18 22:54

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄烏目前最激烈的戰線位於烏東鹽城蘇勒答爾(Soledar),烏克蘭參謀本部17日發布影片,顯示其直屬獨立45砲兵旅(45th Artillery Brigade)在蘇勒答達爾周邊地區準確砲擊一條塞滿俄軍士兵的戰壕,傳出有約25名「瓦格納集團」(Wagner Group)傭兵當場被炸死。

據烏克蘭軍事部落客描述,烏軍動用近戰大利器,神祕彈藥在俄軍頭頂約2公尺高殉爆,戰壕裡全是瓦格納傭兵的哀嚎聲。

目前尚不清楚烏軍發射何種精準砲彈。先前傳出,烏軍在巴赫姆特前線,動用美國蘭援助的M30A1火箭彈。 這種227mm口徑的火箭彈隸屬導向式多管火箭系統 (GMLRS)系列,能夠由「海馬斯」和 M270 火箭砲發射。而最令人畏懼的,是逾18萬枚預製鎢破片,也就是傳說中的「子母彈」,是造成大量瓦格納傭兵當場身亡的致命武器。

M30A1於2017年首次由駐科威特的美國陸軍第197野戰砲兵旅測試,這種火箭彈在35公里範圍內的圓概率誤差為5公尺,在70公里範圍內小於10公尺,引爆後3馬赫狂暴速度橫掃步兵陣地,精準度及殺傷力都極為驚人被設計用來對付軟目標。通俗來說,就是專門用於打擊戰線上的敵軍士兵。

????️Accurate artillery fire of Ukrainian 45th Artillery Brigade on a trench full of Russians in the area of Soledar, #Donetsk Oblast.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dUYQ90GbuP