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    慎入！烏軍神祕精準炸彈 絕殺戰壕瓦格納傭兵影片曝光

    M30A1精準導引火箭彈能夠由「海馬斯」和 M270 火箭炮發射，內藏逾18萬枚預製鎢破片，也就是傳說中的「子母彈」，是造成大量瓦格納雇傭兵當場身亡的致命武器。（圖取自Telegram）

    M30A1精準導引火箭彈能夠由「海馬斯」和 M270 火箭炮發射，內藏逾18萬枚預製鎢破片，也就是傳說中的「子母彈」，是造成大量瓦格納雇傭兵當場身亡的致命武器。（圖取自Telegram）

    2023/01/18 22:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏目前最激烈的戰線位於烏東鹽城蘇勒答爾（Soledar），烏克蘭參謀本部17日發布影片，顯示其直屬獨立45砲兵旅（45th Artillery Brigade）在蘇勒答達爾周邊地區準確砲擊一條塞滿俄軍士兵的戰壕，傳出有約25名「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵當場被炸死。

    據烏克蘭軍事部落客描述，烏軍動用近戰大利器，神祕彈藥在俄軍頭頂約2公尺高殉爆，戰壕裡全是瓦格納傭兵的哀嚎聲。

    目前尚不清楚烏軍發射何種精準砲彈。先前傳出，烏軍在巴赫姆特前線，動用美國蘭援助的M30A1火箭彈。 這種227mm口徑的火箭彈隸屬導向式多管火箭系統 （GMLRS）系列，能夠由「海馬斯」和 M270 火箭砲發射。而最令人畏懼的，是逾18萬枚預製鎢破片，也就是傳說中的「子母彈」，是造成大量瓦格納傭兵當場身亡的致命武器。

    M30A1於2017年首次由駐科威特的美國陸軍第197野戰砲兵旅測試，這種火箭彈在35公里範圍內的圓概率誤差為5公尺，在70公里範圍內小於10公尺，引爆後3馬赫狂暴速度橫掃步兵陣地，精準度及殺傷力都極為驚人被設計用來對付軟目標。通俗來說，就是專門用於打擊戰線上的敵軍士兵。

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