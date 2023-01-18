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    烏克蘭直升機墜毀 目擊者憶托兒所遭波及驚恐瞬間

    烏克蘭一架隸屬政府的紅色直升機墜毀，包含內政部長等官員罹難，還波及地面一家托兒所，不少人趕來在殘骸上獻花或布偶悼念亡者。（路透）

    烏克蘭一架隸屬政府的紅色直升機墜毀，包含內政部長等官員罹難，還波及地面一家托兒所，不少人趕來在殘骸上獻花或布偶悼念亡者。（路透）

    2023/01/18 23:26

    〔中央社〕烏克蘭一架直升機今天墜毀，造成內政部長等高官與3名孩童共10多人死亡。墜機地點附近托兒所的牆面被燒得焦黑，目擊者表示，當時低空中有個紅色的東西，徑直朝托兒所衝去。

    路透社報導，失事直升機今天在烏克蘭首都基輔東北方城市布洛瓦利（Brovary）衝進一棟建築物。事發後一個院子的地面上擺放好幾具遺體，死者的靴子從毯子下露出。烏克蘭空軍發言人表示，這是一架法國製超級美洲獅直升機（Super Puma）。

    墜機事故引發大火，托兒所建築物一整面牆被燒得焦黑。布洛瓦利所在地基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，今天上午直升機墜落時，托兒所內有孩童與職員。

    當地17歲居民葛利普（Glib）在現場告訴路透社：「我們看到有人受傷，裡面有孩子。這裡煙霧瀰漫，所有東西散落一地。我們聽到有人尖叫後，朝他們跑過去。」

    「因為托兒所起火，二樓火勢尤其明顯，我們把孩子接出來，把他們送到圍籬外遠離托兒所。」

    烏克蘭全國警政首長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，烏克蘭內政部包括部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）與國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovych）皆罹難。

    原本庫列巴說有18人喪生，但烏克蘭總統辦公室副主任後來宣布的死亡人數是16人，且含12名孩童共有30人受傷。官員說有很多人被灼傷。

    烏克蘭官員表示，現在斷定墜機原因還太早；但沒有官員提到可能是俄羅斯的攻擊。俄國自2022年2月底入侵烏克蘭。

    烏克蘭安全局（SBU）表示正在進行調查，目前可能方向包括違反飛航規定、技術故障及直升機遭人蓄意破壞。烏克蘭警政首長與救難單位表示，機上9人確認罹難。

    2名目擊者描述，事發當時他們看到來自西北方的某樣東西朝托兒所衝過去。其中一名女子說，它的飛行高度大約9層樓高，「非常低。我看到上面有紅色」。

    烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）在電視上表示，這起災難至少得花數週來調查。「遺憾的是，如同飛行員所言，天空不會寬恕失誤。但現在談原因真的還太早。」

    法新社報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）透過聲明表示，她已向烏克蘭政府表達哀悼，「並提議讓德國支援確認直升機墜毀原因」。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）隨後也在推特（Twitter）發文表示，這起事故顯示，烏克蘭「在這場戰爭中」正付出「龐大代價」。

    42歲的莫納斯提爾斯基受過律師訓練，2019年他代表烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的政黨贏得國會席次，其後並擔任國會執法事務委員會主席。2021年7月前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）辭職後由他接任。

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