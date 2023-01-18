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    逆轉！季辛吉改挺烏克蘭入北約 認「維持中立已無意義」

    北大西洋公約組織（NATO）旗幟與烏克蘭基輔的「獨立紀念碑」剪影。（路透檔案照）

    北大西洋公約組織（NATO）旗幟與烏克蘭基輔的「獨立紀念碑」剪影。（路透檔案照）

    2023/01/18 16:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的態度逆轉，17日表示支持烏克蘭加入北約，因為俄羅斯侵略烏克蘭顯示「讓烏克蘭維持中立」已經沒有意義。

    季辛吉17日透過視訊向在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」（WEF）發表談話，指出烏克蘭成為北約成員，會是「適當的結果」。季辛吉說：「在這場戰爭之前，我反對烏克蘭加入北約，因為我擔心那會開啟我們現在已經見到正在發生的事情......現在此事已經進展到這個程度，在這情況下，維持烏克蘭中立的想法已經不再有意義。」

    俄羅斯總統普廷過去已經表明，「烏克蘭打算加入北約」是個威脅，並以此做為他下令侵略烏克蘭的理由。

    99歲的季辛吉數月來一直力促烏俄戰爭停火，但是如此將等於實際上接受俄羅斯獲得某種程度的軍事成果。他上月投書英國保守派雜誌《旁觀者（The Spectator）》，警告烏俄戰爭已有與1914年類似之處，當時主要大國局勢意外惡化，演變成世界大戰；季辛吉呼籲烏、俄停火，俄羅斯撤回到侵略前位置，即仍留在烏克蘭東部和克里米亞半島，這些領土的問題留待日後談判。

    季辛吉17日在達沃斯說，現在重要的是「避免讓這場戰爭變成一場針對俄羅斯的戰爭」，並且「給俄羅斯機會重新加入國際體系」。他說，避免這個擁有核武的幅員廣泛國家陷入不穩定很重要。

    99歲美國前國務卿季辛吉18日透過視訊在世界經濟論壇WEF發表談話。（歐新社）

    99歲美國前國務卿季辛吉18日透過視訊在世界經濟論壇WEF發表談話。（歐新社）

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