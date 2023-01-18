俄外長又拿希特勒類比 批美國摧毀俄國如納粹對猶太人

俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在莫斯科召開記者會。（法新社）

2023/01/18 20:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日批評美國集結歐洲國家組成聯盟，要用與納粹德國領導人希特勒對歐洲猶太人進行種族滅絕的「最終解決方案」一樣的方式，解決「俄羅斯問題」。

拉夫羅夫18日在莫斯科舉行記者會，指控華府用法國拿破崙和納粹德國的希特勒曾對俄國用的同一套手法，要歐洲臣服美國，摧毀俄羅斯。他說，「美國透過烏克蘭當代理人，在進行對我國的戰爭，有著同樣的任務：俄羅斯問題的『最終解決方案』」。

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「最終解決方案」是希特勒的猶太人大屠殺行動藍圖，有系統地殺害600萬名猶太人以及其他少數族裔。俄羅斯曾將烏克蘭形容成「納粹」，去年拉夫羅夫也曾指希特勒「有猶太人血統」引起軒然大波和以色列的抗議，而烏克蘭總統澤倫斯基正好是猶太人。

拉夫羅夫18日在在莫斯科舉行年度記者會，表示「就如希特勒當年想要有一套對猶太人問題的『最終解決方案』，現在，如果你讀一讀西方的政治......他們很清楚地說，俄羅斯必須遭受一場戰略失敗。」

談到俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」，拉夫羅夫說，烏克蘭危機早在莫斯科派兵進入該國之前就已經發生，美國為烏國衝突鋪路，是針對莫斯科的「複合戰」的一環。

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