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    幫「海馬斯」開天眼！烏自造「鯊魚」無人機上陣

    烏克蘭國造的「鯊魚」無人偵察機 （SHARK UAV） ，已經開始飛越烏東頓內茨克上空，執行偵察和搜索俄軍目標的任務。 （取自 Ukrspecsystems官網）

    烏克蘭國造的「鯊魚」無人偵察機 （SHARK UAV） ，已經開始飛越烏東頓內茨克上空，執行偵察和搜索俄軍目標的任務。 （取自 Ukrspecsystems官網）

    2023/01/15 15:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭為強化空中電子情報（ELINT）蒐集能力，所開發的「鯊魚」無人偵察機 （SHARK UAV） ，已經開始飛越烏東頓內茨克上空，執行偵察和搜索俄軍目標的作戰任務！

    據烏克蘭媒體《Euromaidan Press》報導，該國「普里特拉慈善基金會」（Serhiy Prytula Charity Foundation）創始人普里特拉（Serhiy Prytula）在推特發布「鯊魚」的偵蒐畫面。該基金會是烏克蘭第二大慈善組織，為「鯊魚」無人機發起全民募款活動，烏國民眾集資報國仇家恨，反應熱烈。據普里特拉表示，「鯊魚」無人機去年10月開發完成。

    「鯊魚」無人機由從事無人機和直升機生產的烏克蘭 Ukrspecsystems武器公司研發。根據開發人員的說法，「鯊魚」專門設計用於滲透到俄軍臨時控制的領土，以進行深度空中偵察、跟踪和校準西方遠程武器的攻擊目標，尤其特別適用於美國軍援烏克蘭的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。為此，「鯊魚」新型無人機配備了 30 倍光學變焦和附加數位變焦的攝影機。

    據介紹，「鯊魚」無人機主要任務是使用光電和紅外線攝影機進行監視和情報收集，使用可以折疊的彈射器來發射，並使用降落傘回收。這種小型無人機翼展大約1.9公尺，起飛重量為10公斤，具有60公里的通訊範圍，續航時間2小時，最大速度為時速150公里，實用的升限2000公尺，部署時間只要15分鐘。

    該機採模組化設計，配備了多個可互換的有效酬載模組，從而實現了更大的任務靈活性；在機鼻下方的陀螺儀穩定相機夾艙中，裝有30倍變焦的光學攝影機、 熱成像相機和無線電發射器，這些攝影機可以提供地面目標的即時情報、3D地圖、目標監視和空中偵察。

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