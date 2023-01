幫「海馬斯」開天眼！烏自造「鯊魚」無人機上陣

2023/01/15 15:10

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭為強化空中電子情報(ELINT)蒐集能力,所開發的「鯊魚」無人偵察機 (SHARK UAV) ,已經開始飛越烏東頓內茨克上空,執行偵察和搜索俄軍目標的作戰任務!

據烏克蘭媒體《Euromaidan Press》報導,該國「普里特拉慈善基金會」(Serhiy Prytula Charity Foundation)創始人普里特拉(Serhiy Prytula)在推特發布「鯊魚」的偵蒐畫面。該基金會是烏克蘭第二大慈善組織,為「鯊魚」無人機發起全民募款活動,烏國民眾集資報國仇家恨,反應熱烈。據普里特拉表示,「鯊魚」無人機去年10月開發完成。

「鯊魚」無人機由從事無人機和直升機生產的烏克蘭 Ukrspecsystems武器公司研發。根據開發人員的說法,「鯊魚」專門設計用於滲透到俄軍臨時控制的領土,以進行深度空中偵察、跟踪和校準西方遠程武器的攻擊目標,尤其特別適用於美國軍援烏克蘭的「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)。為此,「鯊魚」新型無人機配備了 30 倍光學變焦和附加數位變焦的攝影機。

據介紹,「鯊魚」無人機主要任務是使用光電和紅外線攝影機進行監視和情報收集,使用可以折疊的彈射器來發射,並使用降落傘回收。這種小型無人機翼展大約1.9公尺,起飛重量為10公斤,具有60公里的通訊範圍,續航時間2小時,最大速度為時速150公里,實用的升限2000公尺,部署時間只要15分鐘。

該機採模組化設計,配備了多個可互換的有效酬載模組,從而實現了更大的任務靈活性;在機鼻下方的陀螺儀穩定相機夾艙中,裝有30倍變焦的光學攝影機、 熱成像相機和無線電發射器,這些攝影機可以提供地面目標的即時情報、3D地圖、目標監視和空中偵察。

