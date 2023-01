影片曝光！ 25名瓦格納傭兵 在蘇勒答爾被海馬斯剿滅

2023/01/15 14:32

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,推特流傳一段影片,影片中25名俄軍瓦格納傭兵部隊在進入據點後,被烏軍鎖定後以「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)整群殲滅。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片,影片中可以看到有1隊俄羅斯士兵正在扛著行李徒步行軍,他們正在走進一處建築物中,烏軍無人機將鏡頭鎖定在俄軍聚集處,不久後建築物發生爆炸。

請繼續往下閱讀...

「@Azovsouth」在推文中表示「蘇勒答爾(Soledar)今天有一群大約25名的瓦格納恐怖份子在被海馬斯拜訪後,迎來了他們死亡的命運。」

目前俄烏雙方仍在烏東鹽城蘇勒答爾(Soledar)持續激戰,俄國聲稱已佔領當地但被烏方否認,烏軍第46獨立空中機動旅證實蘇勒答爾的戰鬥非常殘酷,因為俄軍在對巴赫姆特久攻不下後,將作戰重點放在了蘇勒答爾,希望能攻下當地進行戰爭宣傳,藉此抵銷好幾個月以來在巴赫姆特所遭受的挫敗。

????Today in #Soledar a group of about 25 Wagner terrorists met their fate????☠ after a devastating HIMARS visit pic.twitter.com/pPr6rE0LkY