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    影片曝光！ 25名瓦格納傭兵 在蘇勒答爾被海馬斯剿滅

    25名俄軍瓦格納傭兵部隊在進入據點後，被烏軍鎖定後以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）整群殲滅（圖擷自推特）

    25名俄軍瓦格納傭兵部隊在進入據點後，被烏軍鎖定後以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）整群殲滅（圖擷自推特）

    2023/01/15 14:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，推特流傳一段影片，影片中25名俄軍瓦格納傭兵部隊在進入據點後，被烏軍鎖定後以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）整群殲滅。

    推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片，影片中可以看到有1隊俄羅斯士兵正在扛著行李徒步行軍，他們正在走進一處建築物中，烏軍無人機將鏡頭鎖定在俄軍聚集處，不久後建築物發生爆炸。

    「@Azovsouth」在推文中表示「蘇勒答爾（Soledar）今天有一群大約25名的瓦格納恐怖份子在被海馬斯拜訪後，迎來了他們死亡的命運。」

    目前俄烏雙方仍在烏東鹽城蘇勒答爾（Soledar）持續激戰，俄國聲稱已佔領當地但被烏方否認，烏軍第46獨立空中機動旅證實蘇勒答爾的戰鬥非常殘酷，因為俄軍在對巴赫姆特久攻不下後，將作戰重點放在了蘇勒答爾，希望能攻下當地進行戰爭宣傳，藉此抵銷好幾個月以來在巴赫姆特所遭受的挫敗。

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