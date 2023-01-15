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    德國軍援烏克蘭豹2戰車？ 萊茵金屬：最快2024年才能交付

    德國正在討論「豹-2」軍援問題，不過製造商萊茵金屬表示，最快2024年才能整備好庫存「豹-2」援烏。（路透）

    德國正在討論「豹-2」軍援問題，不過製造商萊茵金屬表示，最快2024年才能整備好庫存「豹-2」援烏。（路透）

    2023/01/15 13:44

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，英國宣布將軍援「挑戰者2式」（Challenger 2）主戰車，是首個援烏西方主戰車，波蘭也擬援德製「豹-2」（Leopard 2）主戰車，不過必須獲得德國同意，德國也在討論「豹-2」軍援問題，不過製造商萊茵金屬表示，最快2024年才能整備好庫存「豹-2」援烏。

    綜合外媒報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）日前訪問烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）時宣布，波蘭決定向烏克蘭提供「豹-2」戰車，但前提是必須和其他國家一同捐贈，同時「豹-2」戰車是德國製造，任何「豹-2」的轉讓行為都要經過德國政府同意。

    德國政府也傳出討論「豹-2」軍援問題，有匿名官員透露，在20日的多國軍援會議之前，德國政府將會決定是否軍援「豹-2」，目前政府意向很可能會同意。

    不過製造商萊茵金屬執行長派培格（Armin Papperger）透露，如果德國決定讓萊茵金屬把庫存的「豹-2」整備後軍援，最快也得等到2024年才能給烏克蘭；目前萊茵金屬有22輛「豹-2」和88輛「豹-1」戰備庫存，但是整備費用需要好幾億歐元，派培格直言：「我們無法在沒有訂單的情況下修理這些戰車，因為成本高達數億歐元。萊茵金屬公司無法自行先吸收這筆款項。」

    派培格表示，整備年久失修的戰車不是只有重新上漆，也要重新回復到戰備狀態，等於全部拆開翻新，耗時需1整年；派培格認為，「豹-2」可以在烏克蘭戰爭中發揮決定性作用，有了主戰戰車，軍隊可以突破敵人的防線，結束曠日持久的壕溝戰。

    「豹-2」是主要服役於德國聯邦國防軍的主戰車，總共有A1到A7等多個型號，公認是當今性能最優秀和均衡的主戰車之一，目前已經在德國、西班牙、波蘭、希臘、丹麥和芬蘭等眾多國家服役。

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