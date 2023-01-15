可覆蓋莫斯科！烏軍1000公里射程攻擊無人機試射成功

烏軍這款遠程自殺式無人機，可打擊克里米亞半島全境，攻擊範圍涵蓋莫斯科。（取自Ukroboronprom官網）

2023/01/15 14:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍利用伊朗無人機對烏克蘭狂轟濫炸之際，烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」宣布，烏克蘭自主研發一款射程1000公里新型遠程攻擊型無人機，已成功完成首次試射，將成為打擊俄軍目標利器。

烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台13日報導，Ukroboronprom發言人納塔莉亞·薩德（ Natalia Sad）） 在烏克蘭媒體中心的簡報會上宣布這項消息。據她介紹，這款無人機射程達1000公里、彈頭重量75公斤，目前已進入機密生產階段，接下來，計劃向烏國安全和武裝部隊領導層展示其戰力，即可投入使用。

請繼續往下閱讀...

這款遠程無人機的全貌仍是機密，未對外公布。值得注意的是，這款無人機攻擊範圍涵蓋克里米亞半島全境，而烏克蘭邊境到莫斯科的直線距離也只有區區600公里。

去年10 月17 日，在烏克蘭遭到伊朗製造的伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機（俄軍將其更改塗裝和編號後稱為Geran-2），Ukroboronprom 發布了一張帶有藍色鳥和烏克蘭金色三叉戟國徽的金屬結構照片，標題為：「射程：1000 公里，有效載荷：75 公斤，開發正在完成中」。在那個時候，烏克蘭就立誓要用自己的無人機對俄羅斯進行報復。

烏國媒體分析，當俄軍利用伊朗無人機對烏克蘭全境進行遠程打擊的時候，烏克蘭軍隊頂多對烏俄交界的貝爾哥羅德等俄羅斯邊境城市的軍事設施進行報復，缺乏對等打擊能力，而西方拒絕提供射程更遠的武器，要想迫使俄羅斯停止襲擊，烏克蘭只能靠自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法