為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可覆蓋莫斯科！烏軍1000公里射程攻擊無人機試射成功

    烏軍這款遠程自殺式無人機，可打擊克里米亞半島全境，攻擊範圍涵蓋莫斯科。（取自Ukroboronprom官網）

    烏軍這款遠程自殺式無人機，可打擊克里米亞半島全境，攻擊範圍涵蓋莫斯科。（取自Ukroboronprom官網）

    2023/01/15 14:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍利用伊朗無人機對烏克蘭狂轟濫炸之際，烏克蘭國防工業公司「Ukroboronprom」宣布，烏克蘭自主研發一款射程1000公里新型遠程攻擊型無人機，已成功完成首次試射，將成為打擊俄軍目標利器。

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台13日報導，Ukroboronprom發言人納塔莉亞·薩德（ Natalia Sad）） 在烏克蘭媒體中心的簡報會上宣布這項消息。據她介紹，這款無人機射程達1000公里、彈頭重量75公斤，目前已進入機密生產階段，接下來，計劃向烏國安全和武裝部隊領導層展示其戰力，即可投入使用。

    這款遠程無人機的全貌仍是機密，未對外公布。值得注意的是，這款無人機攻擊範圍涵蓋克里米亞半島全境，而烏克蘭邊境到莫斯科的直線距離也只有區區600公里。

    去年10 月17 日，在烏克蘭遭到伊朗製造的伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機（俄軍將其更改塗裝和編號後稱為Geran-2），Ukroboronprom 發布了一張帶有藍色鳥和烏克蘭金色三叉戟國徽的金屬結構照片，標題為：「射程：1000 公里，有效載荷：75 公斤，開發正在完成中」。在那個時候，烏克蘭就立誓要用自己的無人機對俄羅斯進行報復。

    烏國媒體分析，當俄軍利用伊朗無人機對烏克蘭全境進行遠程打擊的時候，烏克蘭軍隊頂多對烏俄交界的貝爾哥羅德等俄羅斯邊境城市的軍事設施進行報復，缺乏對等打擊能力，而西方拒絕提供射程更遠的武器，要想迫使俄羅斯停止襲擊，烏克蘭只能靠自己。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國軍援烏克蘭豹2戰車？ 萊茵金屬：最快2024年才能交付
    2023/01/15 13:44

    德國軍援烏克蘭豹2戰車？ 萊茵金屬：最快2024年才能交付
    摩爾多瓦又發現飛彈殘骸 指控來自俄羅斯
    2023/01/15 13:04

    摩爾多瓦又發現飛彈殘骸 指控來自俄羅斯

    增值最後機會 入主新北房價明日之星
    慟！第聶伯羅市公寓死者母親 朝天咒俄軍：詛咒你們7個世代
    2023/01/15 12:35

    慟！第聶伯羅市公寓死者母親 朝天咒俄軍：詛咒你們7個世代
    軍援升級！ 英國援烏14輛「挑戰者2式」戰車、30輛AS-90自走砲
    2023/01/15 11:50

    軍援升級！ 英國援烏14輛「挑戰者2式」戰車、30輛AS-90自走砲

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    烏軍擊落25枚俄軍飛彈 澤倫斯基：拯救數百條人命
    2023/01/15 11:01

    烏軍擊落25枚俄軍飛彈 澤倫斯基：拯救數百條人命
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播