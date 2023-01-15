烏軍擊落25枚俄軍飛彈 澤倫斯基：拯救數百條人命

烏克蘭空軍指出，俄羅斯14日發射的38枚飛彈中，烏軍擊落25枚，不過仍有飛彈擊中公寓。（路透）

2023/01/15 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯14日針對烏克蘭發動大規模彈襲，第聶伯羅市（Dnipro）1棟9層樓高的公寓更遭到飛彈直擊，造成12人死亡。烏克蘭空軍指出，俄羅斯14日發射的38枚飛彈中，烏軍擊落25枚。烏克蘭總統澤倫斯基表示，在烏軍攔截飛彈後，拯救數百條人命。感謝烏克蘭空軍、飛行員與所有為攔截飛彈提供協助的人。

綜合外媒報導，烏克蘭空軍指出，空軍防空部隊在各地應對俄軍彈襲，俄軍出動多架轟炸機、戰機發射飛彈。烏克蘭空軍表示，防空部隊擊落俄軍發射的18枚巡弋飛彈，以及7枚空對地飛彈。

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澤倫斯基在14日的每日談話中提到，包括基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、敖德薩（Odessa）、克里沃羅格（Kryvyi Rih）、第聶伯羅、文尼察（Vinnytsia）、利沃夫（Lviv）地區、赫梅利尼茨基 （Khmelnytsky）都遭受俄軍飛彈打擊。

雖然烏軍擊落多枚飛彈，但仍有部分區域遭俄軍飛彈攻擊。澤倫斯基提到，在第聶伯羅被俄軍飛彈摧毀的9層公寓中，2到9樓全毀，傷者最小僅3歲，死亡人數持續上升。澤倫斯基強調，俄羅斯的「恐怖行為」無法以戰場外的方式解決，烏克蘭需要西方盟友提供更多武器。

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