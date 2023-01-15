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    慟！第聶伯羅市公寓死者母親 朝天咒俄軍：詛咒你們7個世代

    第聶伯羅市被襲擊公寓死者之一的母親，在公寓殘骸前看著遠方咒罵俄羅斯軍隊。（圖擷自推特）

    第聶伯羅市被襲擊公寓死者之一的母親，在公寓殘骸前看著遠方咒罵俄羅斯軍隊。（圖擷自推特）

    2023/01/15 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）第聶伯羅市（Dnipro）1棟9層樓高的公寓，14日遭到俄羅斯飛彈直擊，造成12人死亡，至少60人受傷，推特流傳一段第聶伯羅市被襲擊公寓死者之一的母親，在公寓殘骸前看著遠方咒罵俄羅斯軍隊的影片。

    推特帳號「@UkraineNewsLive」在推特PO出一段影片，影片中有名穿著紅色外套的婦人，她憤怒的對著遠方不斷咒罵，旁邊還有人攙扶著她，這名母親前方是被攻擊的第聶伯羅市公寓，許多警消與民眾正在搶救被受困的人。

    「@UkraineNewsLive」在推文中表示「第聶伯羅市公寓死者之一的母親對著俄軍咒罵『你來到我們的城市，我們像個普通人一樣接受你，就像普通的親戚一樣，你對我的兒子做了什麼？無賴！我詛咒你們7個世代。』」

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