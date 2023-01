慟！第聶伯羅市公寓死者母親 朝天咒俄軍：詛咒你們7個世代

2023/01/15 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)第聶伯羅市(Dnipro)1棟9層樓高的公寓,14日遭到俄羅斯飛彈直擊,造成12人死亡,至少60人受傷,推特流傳一段第聶伯羅市被襲擊公寓死者之一的母親,在公寓殘骸前看著遠方咒罵俄羅斯軍隊的影片。

推特帳號「@UkraineNewsLive」在推特PO出一段影片,影片中有名穿著紅色外套的婦人,她憤怒的對著遠方不斷咒罵,旁邊還有人攙扶著她,這名母親前方是被攻擊的第聶伯羅市公寓,許多警消與民眾正在搶救被受困的人。

「@UkraineNewsLive」在推文中表示「第聶伯羅市公寓死者之一的母親對著俄軍咒罵『你來到我們的城市,我們像個普通人一樣接受你,就像普通的親戚一樣,你對我的兒子做了什麼?無賴!我詛咒你們7個世代。』」

⚡???? "... you came here to our city. We accepted you like normal people, like normal relatives. What have you done to my son. Scoundrels, I curse you until the 7th generation ...", - grief and despair mothers of one of the dead in a high-rise building in the #Dnipor 1/2#Ukraine pic.twitter.com/cOyohgfhSB